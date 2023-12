L’exposició Objectiu Sabadell mostra més de 500 fotos històriques de la ciutat

La primera fotografia feta a Sabadell -que mostra el pont de la Salut el 1864-; el primer retrat que es van fer uns sabadellencs -un daguerreotip de 1860 fet a Barcelona- o petites imatges de postal per mostrar els llocs emblemàtics de la ciutat a com un llibret desplegable i guia turística. Són només alguns exemples del que es pot veure a l’exposició Objectiu Sabadell. Història de la fotografia, 1860–1936 establerta de forma temporal als dos museus municipals, d’Art i Història, des del passat 1 de setembre i fins al 25 de febrer de l’any vinent. La mostra és una retrospectiva gràfica per veure com era Sabadell durant aquest període, fins a l’esclat de la Guerra Civil. Més de 500 fotografies d’una vuitantena de fotògrafs tant professionals com aficionats, amb un espai dedicat a les fotògrafes.

El comissari de l’exposició és el tècnic d’imatge i so de l’Arxiu Històric de Sabadell, David González, i aquesta iniciativa és fruit de la seva tesi doctoral. El sabadellenc destaca que es tracta de “posar en valor i ensenyar a la ciutat tot el patrimoni fotogràfic que tenim des dels orígens de la fotografia fins a l’any 1936, perquè a partir d’aleshores ja són figues d’un altre paner”. González remarca que l’exposició té especial valor per la dimensió que té. Permet veure una “selecció de peces úniques, que moltes d’elles no s’han vist, o no de manera conjunta i amb un discurs, i tenen un valor com a obra d’art. Sempre que s’ha pogut s’estan ensenyant imatges originals. Creiem que es trigarà bastants anys fins que pugui tornar a passar això”.

L’abast temporal 1860–1936 permet veure tant l’evolució de la ciutat com les activitats i inquietuds dels sabadellencs. La Rambla amb l’espai per passejar al centre, i no als laterals com ara; la construcció de la Torre de l’Aigua o retrats particulars i de família són alguns exemples que també es poden veure. “No és la història de Sabadell en fotografies ni són fotografies antigues. Està organitzada temàticament i cronològicament per veure com evoluciona la fotografia i la tècnica fotogràfica. La figura del retratista, fotògraf professional, aficionat, postal, documental, etc.”, afegeix el comissari.

Hi ha imatges antigues de Sabadell que captiven a tothom, però l’objectiu és mostrar com arriba la fotografia a Sabadell, de manera que es busca no caure únicament en la nostàlgia. I hi ha retrats, imatges d’autor, d’altres més amateurs, algunes documentals, paisatgístiques, publicitàries… la ciutat vista des de molts punts de vista.

González subratlla que amb l’exposició “ensenyes patrimoni inèdit, i és fruit de la recerca de diversos anys i el material que han pogut aportar institucions i particulars”. Per exemple, aquest any l’Arxiu Històric ha rebut diverses donacions rellevants per la quantitat i qualitat de les fotografies que contenien, que ara s’han de tractar per conservar. Una de les donacions va ser la de les fotografies de Francesc Pulit Tiana i la col·lecció d’Esteve Renom Pulit. Algunes ja s’han pogut mostrar en aquesta exposició.