Nester tanca una ronda d’inversió d’1,2 milions d’euros

La proptech sabadellenca Nester ha tancat recentment una ronda d’inversió d’1,2 milions d’euros liderada per Successful Ventures i Zone2Boost. Aquesta operació té per objectiu fer un pas més enllà, millorant el producte i continuar expandint la solució de gestió de lloguer d’immobles en l’àmbit nacional.

Així mateix, a més de millorar el producte, l’start-up sabadellenca preveu ampliar la gamma de funcionalitats i mòduls per a convertir-se en el programari de referència de gestió diària d’immobles per llogar per a property managers, grans tenidors i llogaters d’Espanya i Europa: “Aquesta ronda significa un vot de confiança en la nostra capacitat de continuar innovant en un dels sectors més grans del món, però menys digitalitzats. Aquest capital ens permetrà arribar a més clients i servirà per continuar innovant, desenvolupar i millorar el nostre producte”, apunta el CEO i cofundador Àlex Purull.

L’empresa sabadellenca es va consolidar al mercat el passat 2022, aconseguint gestionar 100 immobles en menys de sis mesos, i després del seu ràpid creixement, va ser una de les dues companyies seleccionades per a entrar a l’acceleradora Amazon Web Service (AWS). Actualment, en poc més de dos anys, la companyia ha aconseguit gestionar fins a 20.000 immobles.