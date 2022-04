L’empresa emergent sabadellenca Nester ha entrat al programa d’acceleració de start-ups d’Amazon Web Services (AWS), una empresa derivada del gegant tecnològic Amazon que proveeix plataformes d’informàtica al núvol per a particulars, empreses i governs, com a servei de pagament.

El programa, en què només 25 companyies a escala mundial han aconseguit entrar-hi, permetrà a Nester desenvolupar un innovador sistema financer per al sector immobiliari i potenciar la seva plataforma dedicada a automatitzar els processos per aconseguir un habitatge. En aquesta formació d’AWS hi han participat empreses exitoses com el banc en línia N26 o l’empresa de xarxes de transport Cabify.

“Entrar a l’acceleradora d’AWS és una gran oportunitat per nosaltres. Els professionals de l’empresa ens donaran un cop de mà a nivell tècnic i ens donaran les eines per expandir-nos a altres països”, explica Alex Purull, cofundador i conseller delegat de la start-up, conjuntament amb Kàstor del Olmo. Tots dos sabadellencs van crear Nester a finals de 2020 amb l’objectiu de posar fi a la lentitud de la burocràcia per obtenir un lloguer i optimitzar la relació entre agències, propietaris i inquilins.

Tres mesos de programa

Dit això, el programa d’AWS, que rep el nom de Startup Loft Accelerator, començarà el pròxim mes de maig i durarà uns tres mesos. La formació se centrarà en dos vessants: una primera més “tecnològica”, com afirma Kàstor del Olmo; i una segona més de negoci. “En la primera part del programa ens donaran eines de suport tècnic. I, en la segona part, ens explicaran com gestionar les vendes i la inversió que tinguem”, exposa Olmo.

De moment, Nester no té previst tancar una ronda de finançament, tot i entrar a Startup Loft Accelerator. “El programa d’AWS no ha de ser motiu per aixecar una ronda, tot i que ja hem rebut l’interès d’inversors. Preferim valorar com evoluciona el mercat i no precipitar-nos”, indica Purull. De fet, tampoc tenen previst de quina quantitat volen que sigui la ronda.

2021, un any de creixement

El 2021 va ser un any de creixement per Nester. A finals de maig l’empresa va acabar de desenvolupar la plataforma i des del juny que ja va estar operativa. En només deu mesos, Nester ja supera els mil immobles d’arreu de l’Estat. La intenció de la start-up és fer el salt internacional abans del 2024. “Ara ens volem centrar a negociar més carteres importants d’immobles en el mercat espanyol abans d’expandir-nos a altres països d’Europa. Volem executar a cada país una estratègia determinada, perquè els sectors immobiliaris són diferents a cada regió”, assenyala Alex Purull.

Fins ara, la plataforma de Nester ha sigut útil tant per propietaris d’immobles com per inquilins. Així ho assegura Kàstor del Olmo: “El feedback que rebem dels clients és molt bo. Amb Nester hem demostrat que amb gràcies a la tecnologia el procés de llogar, administrar i gestionar un immoble és molt més senzill”.

Els fundadors de la start-up tenen l’objectiu que Nester, que ja compta amb 14 treballadors, esdevingui la plataforma de gestió d’actius referent a Europa i, a llarg termini, a tot a escala mundial. “Amb Nester volem ser una pota rellevant de la digitalització del sector, que pot ser més eficient i automatitzat. El sector immobiliari és el gegant adormit. Volem que això deixi de ser així”, conclou Purull.