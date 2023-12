Més de 1.600 accidents el 2022 distribuïts de nord a sud en el mapa de Sabadell. La majoria de topades– lleus i greus– del 2022 van ser més freqüents als barris el Centre (30,11%). De fet, el districte 1 (Centre, Covadonga, Hostafrancs, Sol i Padrís, Nostra Llar i l’Eixample) encapçala el rànquing d’accidentalitat amb 386 sinistres l’any 2022.

A més distància, el segueix el districte 5 (16,38%) –Gràcia, Can Feu, Can Gambús, els Merinals i la Serra d’en Camaró–, i el districte 4 (15,83%) –la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Castellarnau i Cifuentes–, un rànquing que es manté intacte des de l’any 2019.

Però si analitzem els carrers amb major sinistralitat, trobem que són especialment crítics la carretera de Barcelona amb el passeig del Comerç, que acumula set accidents, l’avinguda de Barberà amb carrer dels Calders (7) o el carrer de Garcilaso amb carrer de Gràcia (5), entre d’altres.

Desembre, mes crític

El 2022, el gruix d’accidents de trànsit es va concentrar els mesos de desembre, on es van registrar pràcticament un de cada deu accidents de tot l’any, segons dades de la darrera memòria de la Policia Municipal. És un mes de celebracions, major mobilitat i alguna copa al volant. També octubre va concentrar força accidents (9,67%), seguit del mes de maig (9,28%). Per dies de la setmana, els principals sinistres s’han donat els divendres (17,32%) i dijous (15,44%). Els dies laborables es van produir el 73,48% dels accidents.

Més d’una quarta part dels sinistres (28,71%) es produeixen en hores punta de trànsit –entre les 6 h i les 9 h, i les 18 h i les 20 h–. Ara bé, la concentració horària més alta d’accidents a l’interior de la ciutat es produeix al migdia, entre les 12 h i les 16 h. Només quatre hores aglutinen un de cada quatre accidents. Pràcticament la meitat dels sinistres tenen lloc a la tarda (45,71%).



Els sinistres més freqüents

Els accidents més habituals són els xocs contra altres elements de la via o cotxes estacionats (23,7%), les envestides (el frontal d’un cotxe que impacta contra el lateral de l’altre), que representa el 23% dels casos. Però també són freqüents els fregaments entre els laterals dels dos vehicles (16,3%) o per abast (16%). Les sortides de la via (1,2%) o bolcades (0,3%) són molt menys habituals.