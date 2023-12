Saps on és… la primera escola pública de Sabadell?

Els alumnes de l’escola Enric Casassas assisteixen a classe en la que va ser la primera escola pública de Sabadell, al número 77 del carrer de Llobet, al barri del Centre.

L’edifici on se situa és singular i reflecteix part de la història del centre educatiu. Data del 1887 i és d’estil modernista, obra del reconegut arquitecte sabadellenc Juli Batllevell, que també va ser l’autor del desaparegut Teatre–Cafè Euterpe (Rambla, 3), el Despatx Lluch (Indústria, 10) i l’Hotel Suís (Indústria, 59), entre molts altres exemples que hi ha a la ciutat.

Amb motiu del 125è aniversari del centre i del fet que Sabadell tingués escola pública, la comunitat educativa de l’Enric Casassas va celebrar l’any passat una jornada festiva per commemorar-ho. Amb el pas dels anys, des de l’escola també es reclama ampliar els seus espais com el pati per poder donar resposta a les necessitats actuals.

La façana de l’escola fa cantonada amb el carrer de les Paus i, en aquest punt, hi ha un mural de ceràmica amb l’escut de Sabadell, l’any de construcció de l’edifici i la inscripció “Escuelas públicas”; tot, rodejat d’una sanefa.