Sabadell ofereix una cinquantena d’activitats per La Marató 2023

Com cada any, Sabadell es bolca amb La Marató de 3CAT. La jornada solidària a Catalunya per excel·lència comptarà a la ciutat amb la participació d’entitats i associacions que organitzen en total prop d’una cinquantena d’activitats per recaptar diners i sumar en la causa.

Enguany, la cita se celebrarà el diumenge 17 de desembre, en una 32a edició centrada en la salut sexual i reproductiva. De nord a sud, les propostes al llarg d’aquesta setmana, durant el mateix diumenge i també més enllà de la data fixada permeten els sabadellencs fer la seva aportació.

Sabadell hi posa banda sonora

A banda del gruix d’activitats per recaptar fons per a La Marató de 3Cat; enguany, Sabadell és més protagonista que mai. La cita d’aquest 2023 és plena de cares conegudes sabadellenques. Artistes, presentadors i productors del disc de la ciutat impulsen aquesta 32a edició.

Al disc de La Marató de 3Cat, que torna a estar dirigit pel sabadellenc Àngel Lacalle, hi sonen unes quantes veus d’artistes de casa. Per exemple, la de Ven’nus –sobrenom artístic de la jove Valèria Saurí– versiona Per què he plorat, del Mar i Cel de Dagoll Dagom. D’entre els 16 concursants del programa Eufòria que canten en el disc el tema Mil Batalles, de Buhos, evidentment hi ha les veus de Natàlia Revilla i Carlos González. En un tema encomanadís com Llibertat, versió de l’himne de Nil Moliner, hi trobem Janna Aran, qui canta juntament amb cinc cantants més. També hi ha Roger Padrós, que interpreta Una història a explicar, versió de Story of my life, dels One Direction.

Aquestes seran les cares més visibles del disc, però l’àlbum no seria possible els productors sabadellencs, que s’han encarregat de l’enregistrament de les cançons. Hi ha els germans Xasqui i Toni Ten, Jordi Cubino i Josep Lladó. Aquest últim ha estat productor de la cançó de l’espot publicitari de La Marató. Per altra banda, en el programa coral que 3Cat oferirà el diumenge 17 de desembre hi seran el periodista Roger Escapa i la comunicadora Xènia Casado.

Finançarà un projecte de Sabadell

L’edició de l’any passat, dedicada a les malelties cardiovasculars, finançarà un projecte de l’Institut d’Investigació i Innovació de l’Hospital Parc Taulí (I3PT). El grup de recerca de les infeccions comunitàries i relacionades amb l’atenció sanitària de l’I3PT, liderat pels investigadors Òscar Quijada i Oriol Gasch, ha estat premiat amb una beca de 399.055 euros; i durant els propers, treballarà conjuntament amb l’Hospital Clínic, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària i l’ICMAB.