Enèsim retard en la inauguració de la B-40

Les obres per enllestir el tram de la B-40 entre Viladecavalls, al Vallès Occidental, i Abrera, al Baix Llobregat, van entrar en la seva fase final en aquest darrer trimestre de l’any. De fet, l’optimisme es feia evident escoltant les declaracions dels diferents actors polítics implicats en l’execució de la infraestructura, a l’espera de la seva posada en marxa definitiva.

En aquest sentit, el passat mes d’octubre, el Ministeri de Transports va confirmar que estava treballant aleshores per fixar la data d’inauguració, en un calendari que no coincidia entre les parts. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va apuntar en un primer moment que l’estat espanyol li havia notificat la voluntat d’obrir l’autovia el 30 de novembre. Posteriorment, fonts del govern espanyol apuntaven a “abans del 15 de desembre”. Una previsió que no s’ha complert en cap dels dos casos.

Un horitzó incert

Ara, l’escenari continua sent incert i el retard en l’obertura de la infraestructura s’eternitza ‘sine die’. Al llarg d’aquest període, a més, l’impàs per la nova investidura de Pedro Sánchez i els canvis en els lideratges del ministeri de Transports -fins fa pocs mesos encapçalat per Raquel Sánchez– han alentit el procés. En aquesta conjuntura, amb l’habitual aturada política per les festes nadalenques sembla poc probable que es trobi un espai a l’agenda per escenificar la posada en marxa i obrir la carretera.

Segons han apuntat diversos mitjans, l’actual equip de Transports i Mobilitat Sostenible explica les raons de la demora: falten els elements de seguretat del túnel i cal acabar una rotonda, en uns treballs que en les últimes setmanes estaven sent a contrarellotge. Amb tot, en una de les darreres aparicions públiques del nou ministre de Transports, Óscar Puente va comentar que la inauguració del tram de la B-40 entre Olesa i Viladecavalls seria en una data “pròxima”. Un pronòstic imprecís que, de moment, s’albira a partir del 2024, amb un retard en un tram que acumula anys d’entrebancs i una llarga espera.