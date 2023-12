Saps on és… L’entranyable tió de Sabadell

A la ciutat, si alcem la mirada, podem gaudir de tota mena d’escultures i edificis, entre altres coses, algunes de més o menys curioses. En aquest cas, però, en lloc d’alçar-la, si prenem atenció mentre passegem pel petit bosc de la Concòrdia, podem trobar diversos tions, que ens recorden que s’apropa Nadal.

No és la primera vegada, ni esperem que sigui la darrera, que un sabadellenc decideix decorar-los per saludar aquells que vulguin apropar-se fins a aquesta zona verda i ombrívola de la ciutat.

A diferència de la tradició tan peculiar d’anar a buscar el tió de Nadal al bosc, on antigament, a l’inici del desembre, calia anar a buscar un tronc ben gros per posar a la llar i que donés escalfor, llum i confort a la casa durant tot el mes de desembre, en aquest cas, només el podem observar… I també donar-li menjar, perquè qui sap si d’aquí a poc més d’una setmana, el tió reparteix alegries entre els sabadellencs més petits –i no tan petits–. El que si sabem del cert, és que està ben content, encara que no estigui acostumat a aquestes temperatures.