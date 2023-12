Veïns critiquen l’estat dels carrers: “És deplorable, pitjor impossible”

És difícil circular per carrers on sovint hi ha sots o la calçada està en mal estat. I el mateix passa quan anem caminant per la vorera. A Sabadell hi ha casos i casos, alguns dels quals s’arrosseguen des de fa anys. L’Ajuntament preveu destinar 3,6 milions d’euros l’any que ve a asfaltar 38 carrers, que se sumaran als que ja s’han fet els darrers anys, per mitigar aquesta situació, que perjudica tots els veïns, vagin amb cotxe o, especialment, caminant, amb bici, moto, patinet. D’aquests diners, a la reforma de l’avinguda de la Pau (Castellarnau), se’n destinaran pràcticament 926.500 euros; i uns 410.000 a asfaltar la Rambla. A part d’aquestes dues vies, part del pessic també es dirigeix a reparar els carrers de la República i el de Calassanç Duran. Aquest últim, en el tram entre els carrers de Covadonga i Xaloc, al barri de Covadonga.

La intervenció en aquest punt consistirà en asfaltar la calçada i arreglar la vorera nord, que és la que està més malmesa per l’ús i els arbres. “La imatge i l’estat del carrer és deplorable, pitjor impossible”, assegura Santos Manuel Recio des de l’aparcament, que remarca la mala imatge que transmet el carrer. Les obres hauran de dignificar de nou aquest tram del carrer, transitat tant pels veïns com pels usuaris d’un club de pàdel i els usuaris del tanatori de Sabadell, que és a escassos metres. Precisament, en aquesta zona de Covadonga ja hi ha unes obres en marxa, que són les de pacificació de la ronda d’Orient, entre Calassanç Duran i Xaloc. s’inverteixen uns 321.000 euros per eixamplar l’espai del voltant de l’entrada del tanatori, amb la calçada i la vorera al mateix nivell. Es trauran les places d’aparcament -només hi accediran serveis i persones amb mobilitat reduïda- i hi haurà nous arbres, bancs i papereres.

Focus al centre i al nord

La majoria d’actuacions previstes en aquests 38 carrers són en els barris del centre i del nord. En aquest segon cas, a Ca n’Oriac, un dels carrers en els quals es millorarà l’asfalt és el del Gironès i diversos més d’aquesta mateixa zona, com Bujaruelo, Balaguer, Canigó, Lluçanès, Osona, Salenques i Berguedà. El veí José María Montalbán assenyala que “s’ha de reparar l’asfalt i també s’hauria de pintar la senyalització”, que es troba desgastada en diversos punts, com passos de vianants. Montalbán creu que “s’hauria de repassar l’asfalt del carrer del Gironès i el d’altres perquè s’hi estan fent esquerdes i això va a més”. Una altra cosa que espera que s’arregli són els forats que hi ha entre la vorera i els passos de vianants, en què el ferm és irregular i dificulta el pas, sobretot a persones amb mobilitat reduïda.

No és l’únic veí que demana mesures per arreglar els sots, esquerdes i mal estat general dels carrers del barri de Ca n’Oriac. Un grup de veïns va presentar a principi de mes un recull de diversos carrers que volen arreglar perquè estan en el pitjor estat i presenten dificultats de mobilitat i accessibilitat, amb presència de pals de llum de fusta o altres elements que dificulten el pas, per exemple.