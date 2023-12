El Sabadell vol assaltar el Reino de León en l’últim partit del 2023

En l’últim partit del 2023, el Sabadell afronta un desplaçament de màxima exigència. El gran repte és assaltar aquest diumenge (20 hores) el Reino de León, un camp gairebé inexpugnable aquesta temporada. De fet, la Cultural Leonesa només ha perdut una vegada (0-2 contra Osasuna Promesas) i després ha encadenat sis victòries consecutives davant la seva afició. Els arlequinats volen exercir de la seva particular bèstia negra, com van fer en els dos últims antecedents en play-off.

Amb l’impuls anímic de l’última victòria contra Unionistas. Així viatja el Sabadell a Lleó, on es trobarà temperatures molt properes als zero graus a l’hora del partit. No ho faran Fran Callejón i Sander, encara amb molèsties.

No es pot descartar que Óscar Cano repeteixi l’onze que va sortir davant l’Unionistas. “Quan les coses funcionen, no soc gaire amant de fer canvis. Potser alguna modificació, sigui de jugador o un retoc tàctic, però sempre buscant l’equilibri, la seguretat i les sensacions que va oferir el meu equip la jornada anterior. Tampoc es tracta de jugar amb línia de quatre o de cinc sinó d’utilitzar bé els recursos i trobar avantatges”.

El tècnic granadí considera que tindran al davant un dels aspirants al play-off. “Ens enfrontarem a un equipàs. La Cultural té una plantilla molt ben confeccionada, amb jugadors que tenen bon peu com a denominador comú i dominen diferents registres. El seu entrenador, Llona, ha demostrat que és capaç de fer jugar molt bé els seus equips, com ho va fer en el SD Logroñés”.

Tindrà la baixa de Samanes, peça important de l’atac, per la seva greu lesió al genoll: “Em sap molt de greu, mai ens podem alegrar d’una lesió d’un company de feina. Hauria preferit que jugués… i fes un mal partit. Segur que tenen possibilitats per substituir-lo”.

Per sortir de l’actual situació, el Sabadell necessita sumar de tres en tres. “Volem donar continuïtat a la victòria de la setmana passada i afrontar les vacances de Nadal amb millor ànim. De totes maneres, insisteixo que ara no hi ha res definitiu”. Per a ell també serà especial perquè va militar en la Cultural dos anys com a director esportiu. Després del partit, la plantilla gaudirà de vacances fins el dia 26 a la tarda. Tocarà pensar en el primer duel del 2024 contra el Tarazona, el 2 de gener a la Nova Creu Alta (21 h).

Tres exarlequinats

En competició de lliga fa gairebé mig segle que Cultural i Sabadell no s’enfronten. Va ser en la primera jornada de la temporada 74/75 a Segona A: un 3-1 que seria el presagi d’un curs nefast pels arlequinats que acabarien baixant a Tercera. Les altres 7 visites tenen un balanç força positiu: dues victòries, quatre empats i només un altre derrota. En els play-offs, també surt guanyador el Sabadell: dos de dos.

L’exentrenador de la SD Logroñés, Raúl Sáenz del Rincón, Llona, està fent una gran tasca en la Cultural. De fet, ara seria líder si no hagués ensopegat en les dues últimes sortides a Tarragona i Vigo. Al Reino de León només ha puntuat Osasuna Promesas (0-2). La nota negativa aquesta setmana ha estat la greu lesió de Santiago Samanes, peça clau a l’atac.

D’altra banda cal destacar la presència de fins a tres exarlequinats a la plantilla: Aleix Coch –qui en una entrevista al Diari de Sabadell reconeix que el Centre d’Esports sempre estarà en el seu cor-, Aarón Rey i Joseba Muguruza, a més del director esportiu, José Manzanera. En el cantó contrari, l’arlequinat Jon Ander Amelibia tornarà al Reino de León després de dues temporades defensant la Cultural. El basc Daniel Palencia Caballero serà l’encarregat d’impartir justícia.