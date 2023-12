La Marató omple Sabadell amb desenes d’activitats

La Marató 2023 ja ha arribat a Sabadell. Enguany la cita solidària està dedicada a la salut sexual i reproductiva, situació que a Catalunya afecta 3 milions de persones i té una incidència anual de 210.905 casos. Així doncs, l’objectiu és conscienciar a la població, sobretot al jovent, i també contemplar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la medicina i de la recerca. És per això que durant tot aquest cap de setmana, en especial diumenge, la ciutat s’ha omplert de desenes d’activitats solidàries.

Les activitats

Els primers actes de La Marató d’aquest 2023 a Sabadell es van viure dissabte. Concretament, a la zona de la Rambla i el Centre amb actes de l’Associació de Puntaires Ribot i Serra i el concert solidari organitzat per Different Lounge Bar.

Associació de Puntaires Ribot i Serra

L’Associació va preparar una carpa, davant del Casal Pere Quart, amb productes solidaris fets a mà. “En aquesta ocasió hem preparat petits detalls que puguem utilitzar en el dia a dia i també tenim alguns detalls nadalencs”, va expressar Lourdes Segura, presidenta de l’Associació. Des del col·lectiu van mostrar la seva voluntat d’ajudar, aprofitant la jornada per reivindicar el món puntaire. La seva col·laboració amb La Marató és estreta i ja fa 19 anys que hi participen: “Al febrer ja preparem els actes, per nosaltres és una data central i estem molt contentes de poder ajudar en tot el possible”, va afegir. Pel que fa a les previsions dels beneficis, al ser preguntada, Segura es va mostrar optimista: “Esperem superar la quantitat del 2022, de moment ja hem igualat i estic força segura que aconseguirem més”.

Different Lounge Bar

La nit del dissabte al carrer de Marià Fortuny va tenir un toc musical solidari. I és que el Different Lounge Bar va organitzar un concert amb Sílvia Muñoz, amenitzat amb la presència del Gran German. “Hem preparat un concert familiar i l’objectiu és que vingui molta gent. També organitzem un sorteig en què els fons recaptats es destinen a La Marató”, va expressar Marc Daví, propietari del local. Així doncs, l’activitat es va poder seguir a peu de carrer i va congregar desenes de sabadellencs que passejaven pel centre. “És el primer any que participem i ens alegra poder ajudar, la idea principal és donar-li continuïtat i col·laborar en més edicions”, va afegir.

[Article pendent d’amplicació]