El Pare Noel causa furor a l’Aeroport de Sabadell

Ple de gom a gom. Així ha quedat aquest diumenge al matí l’Aeroport de Sabadell davant la visita del Pare Noel. I és que grans i petits-sobretot-han volgut aprofitar la jornada per a conèixer una de les figures nadalenques més importants. A més a més, els visitants també han pogut descobrir alguns vehicles com avionetes i helicòpters aprofitant la jornada de portes obertes.

Des de bon matí s’han pogut veure cues, tant dins com fora del recinte. Les disfresses també han estat a l’ordre del dia, acompanyant l’esperit nadalenc que impregnava la cita i també la il·lusió dels més petits. Ells han estat els grans protagonistes i s’han dirigit a ‘Santa’ per explicar-li, a cau d’orella, els seus desitjos per Nadal.

El Pare Noel, però, no ha estat pas sol. Durant tot el dia ha comptat amb els seus ajudants, que s’han dedicat a recollir les cartes de Nadal perquè ningú es quedi sense els seus regals. Ara caldrà fer bondat i esperar fins al dia de Nadal o la Nit dels Reis Mags per veure si els somnis nadalencs es compleixen.

Fotos David Chao