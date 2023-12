L’alcaldessa de Sabadell deixa de ser presidenta de l’Arc Metropolità

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, deixa de ser la presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, l’entitat que representa a les grans ciutats de la segona corona de Barcelona. L’alcaldessa de Rubí, Ana Martínez, assumeix el càrrec, després que així ho hagi decidit l’assemblea general de l’ens aquest dijous.

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità integra ciutats com Martorell, Terrassa, Sabadell i Vilanova i la Geltrú. En total són nou poblacions de la segona corona metropolitana que han constituït una aliança estratègica per tenir pes en les decisions que es prenen a Barcelona i a Madrid, i que ja han introduït qüestions com les infraestructures i l’accés a l’habitatge en l’agenda política dels governs de la Generalitat i de l’Estat.

La reunió també ha servit per establir un posicionament respecte les restriccions de sequera del Govern de la Generalitat. En aquest sentit, l’ens reclama a la Generalitat que treballi per poder front a episodis crítics de sequera com el que està vivint el país i que no carregui la responsabilitat als ajuntaments.

L’Arc Metropolità considera que l’administració competent és qui ha d’assumir el rol de lideratge en situacions com la de sequera que estem patint actualment, motiu pel qual reclama a la Generalitat que assumeixi el seu paper. “Hi ha alternatives que hem proposat com a món local, però no som nosaltres qui definim, per això demanem a l’administració competent que pensi en escenaris que tenen efectes en la vida de les persones o la indústria”, ha detallat la presidenta del col·lectiu.

En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat la seva predecessora en el càrrec i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha considerat que la Generalitat “ha de prendre decisions posant-se en els pitjors dels escenaris” per poder fer front a situacions com l’actual. “No pot carregar en el món local el pes de la sequera“, ha afegit.

Martínez també ha destacat que el fet que l’ACA estigui enviant les sancions als ajuntaments que han incomplert els límits de consum d’aigua no s’adequa a la realitat del país, donat que falta inversió en infraestructures. “Hi ha fuites en col·lectors, i demanem alternatives per acompanyar i no per responsabilitzar els ajuntaments, perquè la situació ens preocupa”, ha assegurat.

Nova data per a la B-40

els representants municipals reunits a l’assemblea general de l’Arc Metropolità, aquest mateix dimarts han rebut el detall que situa tots els treballs tècnics amb la mirada posada a finals del mes que ve, un nou retard tenint en compte que ja s’havia situat la data de posada en funcionament en el 30 de novembre i, posteriorment, en la primera quinzena de desembre. Així ho ha fet públic el segon tinent d’alcalde de Terrassa, Xavier Cardona, un anunci de l’executiu espanyol davant del qual l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha mostrat el seu escepticisme.

Segons ha detallat Cardona, aquest mateix dimarts els han traslladat una nova data, que espera que sigui definitiva. “La data que ens han proposat és el 30 de gener”, ha destacat el tinent d’alcalde, responsable de l’àrea de Territori i Sostenbilitat de Terrassa.