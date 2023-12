Nova data per a l’obertura de la B-40 entre Abrera i Viladecavalls

El govern espanyol treballa amb la data del 30 de gener per obrir el tram de la B-40 entre Abrera (Baix Llobregat) i Viladecavalls (Vallès Occidental). Segons han detallat els representants municipals reunits a l’assemblea general de l’Arc Metropolità, aquest mateix dimarts han rebut el detall que situa tots els treballs tècnics amb la mirada posada a finals del mes que ve, un nou retard tenint en compte que ja s’havia situat la data de posada en funcionament en el 30 de novembre i, posteriorment, en la primera quinzena de desembre. Així ho ha fet públic el segon tinent d’alcalde de Terrassa, Xavier Cardona, un anunci de l’executiu espanyol davant del qual l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha mostrat el seu escepticisme.

Segons ha detallat Cardona, aquest mateix dimarts els han traslladat una nova data, que espera que sigui definitiva. “La data que ens han proposat és el 30 de gener”, ha destacat el tinent d’alcalde, responsable de l’àrea de Territori i Sostenbilitat de Terrassa.

El tram de la ronda Nord, pendent

En aquest sentit, ha apuntat que no tot s’acaba aquí, ja que també cal tenir la vista posada a la necessitat de seguir el traçat fins a Castellar del Vallès des de Terrassa i passant per Sabadell, el tram de la ronda Nord. “Ens vam comprometre a millorar el traçat, i estem esperant el protocol de la continuació, esperem que la Generalitat i el ministeri estiguin a l’alçada”, ha expressat.

Cardona ha destacat l’esforç fet des del món municipal, “infrafinançament”, ha destacat, per agilitar els estudis amb l’objectiu de revertir en un benefici per a la ciutadania i reduir l’impacte ambiental, un fet que podria suposar un conflicte entre les dues administracions: “Els demanem responsabilitat”, ha afegit.

En espera de veure-ho obert

També ha mostrat escepticisme l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, davant d’una nova data marcada en el calendari, ara ja al 2024. “Ja no em crec res”, ha dit.

Fonollosa ha destacat el gran greuge que pateixen el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, “les dues zones més dinàmiques des d’un punt de vista econòmic del país”, i que han patit una mala connexió històrica. Com exemple ha posat l’enllaç viari, obligat fins fa uns anys via AP-7, on hi va haver un peatge que va desaparèixer “curiosament” quan va entrar en funcionament l’enllaç entre AP-7 i A-2.

“Portem 12 o 13 anys d’espera des de que va començar a construir-se el túnel i ens van dient dates que es van posposant, és demencial no tenir ja la connexió oberta”, ha afegit.