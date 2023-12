L’Operació Fred obre les portes de l’allotjament nocturn de Sabadell: “Han vingut nou persones”

Amb unes temperatures que freguen els zero graus centígrads a les nits, gebre als arbustos i cotxes de matinada i un fred que cala, Sabadell obre un espai on les persones sensellar poden refugiar-se del fred. La temperatura més baixa d’aquesta tardor a Sabadell es va registrar el 18 de desembre, amb uns registres de -1ºC entre les 6 i les 7 del matí. Coincidint amb la caiguda del mercuri, Sabadell activava la fase 2 de l’Operació Fred i habilitava l’espai pensat per a les nits més fredes.

“El centre d’allotjament nocturn va acollir set persones el primer dia i nou el segon”, exposa David Jové, coordinador de Creu Roja Sabadell. Una taxa d’ús que anirà creixent a mesura que s’obri l’allotjament durant més dies, explica Jové.

“Les persones que viuen al carrer no volen deixar el seu espai que tenen al carrer per només un dia. Si es garanteix que hi ha certa continuïtat d’obertura de l’allotjament, s’hi animen més, perquè se’ls garanteix un sostre, sopar i dutxa durant més dies”, assegura Jové. L’any passat, de fet, es va obrir aquest recurs durant 18 nits seguides i una mitjana de 13 persones van fer ús d’aquest espai cada nit.

Les entitats tenen detectades més de 180 persones malvivint als carrers, sota l’aixopluc de fàbriques abandonades o a habitatges insegurs. Una xifra un 30% més elevada que abans de la pandèmia. Segons els càlculs de les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja, són 70 les persones que dormen al ras dels carrers de Sabadell o en barraques improvisades. Els més vulnerables.

Així, cada any, Sabadell els obre les portes d’un allotjament nocturn en els dies de més fred de l’any, un centre d’acollida nocturn, gestionat per la Creu Roja, amb seu a un espai cedit per Aigües de Sabadell amb 20 places –cinc per a dones–. A aquest espai, que tornaran a obrir quan els termòmetres baixin dels 2ºC, els usuaris poden dutxar-se, sopar i fer entrevistes individuals amb l’equip de professionals de la Creu Roja, que també valora de forma més global la seva situació. També s’habiliten espai de pernoctació al centre d’emergències o pensions que s’habilitaran en cas d’emergència.

Com funciona el dispositiu?

El dispositiu de l’Operació Fred s’activa a Sabadell a partir de temperatures inferiors als 4 graus centígrads i està en marxa des de l’1 de desembre fins al 31 de març. Aquest protocol es divideix en dues fases: la primera s’activa quan els termòmetres van dels dos als quatre graus centígrads i els vehicles de la UES i altres dispositius de Ningú Sense Sostre i Actuavallès surten a oferir atenció, mantes i sopar calent a les persones que viuen al carrer. Quan els termòmetres són inferiors als dos graus, aleshores s’obre l’equipament de nit i s’amplia l’atenció durant el dia.

L’espai d’acollida de dia de Càritas es troba al carrer de Duran i Sors i també obre les seves portes durant més hores els dies més freds de l’hivern perquè les persones que viuen al carrer puguin tenir un sostre, esmorzar, dinar i berenar. També tenen un espai d’oci i servei de dutxa. Així i tot, l’espai està obert tot l’any.