L’Operació Fred obre espais d’acollida específics per a dones

El sensellarisme va a l’alça a Sabadell. Les entitats tenen detectades unes 280 persones malvivint als carrers de la ciutat. La xifra s’ha incrementat en més d’un 30% després de la pandèmia. Una situació que s’agreuja per les dures condicions meteorològiques, sigui el fred de l’hivern o les altes temperatures a l’estiu, fruit del canvi climàtic.

Des d’aquest divendres i fins al pròxim 31 de març, Sabadell mantindrà activada l’Operació Fred, que enguany arriba amb més places. A les quinze de l’any passat, se n’han sumat cinc més destinades específicament a dones. Seran al centre d’acollida nocturn, gestionat per la Creu Roja, amb seu a un espai cedit per Aigües de Sabadell. L’any passat, es van detectar una quinzena de dones a la intempèrie i, enguany, la xifra supera la trentena. Una realitat que ha motivat l’adopció de noves mesures concretes. “Ampliem l’espai per donar les millors condicions al col·lectiu”, ha remarcat Xavier Cabanillas, director general d’Aigües de Sabadell durant la presentació de la campanya.

Quan s’activarà?

El dispositiu, coordinat per l’Ajuntament, Creu Roja i Càritas en col·laboració amb Actuavallès, Ningú Sense Sostre i Aigües de Sabadell, s’activarà -com ja va passar l’any passat– a partir de temperatures inferiors als 4 graus. Així, entre els 2 i els 4, s’activarà el nivell 1, amb la sortida de vehicles d’emergència social per la ciutat, detectant i atenent persones que visquin al carrer o en espais no adequats.

Quan els termòmetres caiguin per sota dels 2 graus, es passaria a un segon nivell, amb l’obertura dels espais d’acollida, tant en horari nocturn com diürn. L’espai d’acollida de dia de Càritas es troba al carrer de Duran i Sors. En el cas de l’atenció nocturna, es realitzarà al centre gestionat per Creu Roja, a més de pensions o el Centre d’Emergències, també habilitats en cas de circumstàncies extraordinàries.

Acompanyament i escalf

Durant la campanya passada es van efectuar 11 intervencions per activació del nivell 1 i 18 per activació del nivell 2, amb un total de 35 persones ateses. “És un dispositiu que cal acompanyar d’altres accions”, ha insistit David Jové, coordinador de Creu Roja, en roda de premsa.

En aquest sentit, ha destacat que l’Operació Fred no es basa només en cobrir necessitats bàsiques, sinó que és una eina d’acompanyament i escalf molt important per a les persones que se’n beneficien. “Hem de garantir que la duresa de la ciutat queda reduïda amb el suport addicional”, ha sintetitzat.

Col·laboració ciutadana

Per la seva banda, Pilar Tatché, treballadora social a Càritas, ha lloat el paper del voluntariat per desenvolupar la iniciativa, recordant que l’espai diürn es troba obert durant tot l’any i que, malauradament, el sensellarisme no és només un problema vinculat a l’arribada del fred. En la mateixa línia, la regidora d’Acció Social, Laura Pineda, ha demanat col·laboració ciutadana per poder arribar a totes les persones que necessitin atenció. En cas de detectar gent que passi la nit al carrer, es pot avisar a la Policia Municipal per actuar.

Els representants han coincidit a valorar la importància de la feina conjunta del teixit associatiu de la ciutat per donar resposta a la problemàtica. Durant tot l’hivern, Creu Roja, Actuavallès i Ningú Sense Sostre mantenen les sortides setmanals per la ciutat per atendre les persones sense llar. La Unitat d’Emergència Social (UES) de Creu Roja va atendre més d’un centenar de persones en l’últim any. Dades que evidencien la necessitat de dispositius específics efectius.