L’Operació Fred a Sabadell s’activa abans: l’allotjament nocturn obrirà per sota dels 2ºC

Canvi de protocol per activar l’Operació Fred a Sabadell aquest 2022: l’allotjament nocturn per a persones sense llar s’obrirà quan les temperatures baixin dels 2ºC. Fins ara, el protocol es posava en marxa quan els termòmetres queien dels 0ºC. “L’any passat vam condicionar un espai que només es va obrir un cop. Si tenim els recursos i la capacitat, volem ampliar i oferir un servei de més qualitat”, sosté Eloi Cortés, regidor d’Acció Social. El pressupost destinat al sensellarisme aquest any és de 212.000 euros.

La Creu Roja té detectades més de 200 persones vivint al carrer, a vehicles o a infrahabitatges. Un 52% més que l’any 2021. “No sempre són persones que viuen a Sabadell. Algunes estan de pas”, exposa David Jové, coordinador de Creu Roja Sabadell.

Sopar calent, mantes i habitació

No només s’obriran les habitacions abans. També els vehicles d’emergència s’activen ara amb temperatures entre els 2 i els 4ºC. Durant l’època hivernal –de l’1 de desembre al 31 de març– els dispositius de Creu Roja, Actuavallès i Ningú sense sostre fan una batuda per la ciutat per allargar la mà als sensellar. Quan les temperatures cauen als 4 graus (nivell 1), aleshores les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja ofereixen sopar calent i mantes.

Però quan s’activa el nivell 2 del protocol, la Creu Roja ofereix aixopluc a un centre d’acollida nocturn al carrer de la Concepció, un espai que torna a cedir Aigües Sabadell per segon any consecutiu i que disposa d’una quinzena de places. Xavier Cabanillas, director del grup CASSA, destaca que “és un orgull poder col·laborar-hi”.

D’altra banda, es posen a disposició de les persones sense llar allotjaments municipals i places a hostals si cal ampliar l’oferta. “Incorporem la perspectiva de gènere, si les dones volen accedir a aquest allotjament, optarem pels espais d’emergència o allotjaments a hostals”, destaca Cortés.

Espai diürn per passar el fred

Un cop s’activa el nivell 2 del protocol, Càritas també reforça el servei d’esmorzar i obrirà el seu espai d’acollida diürna del carrer Duran i Sors, de 8.30 h a 17 h. Rosa Roig, des de Càritas, destaca que “es converteix en lloc d’acollida” amb “ordinadors, servei de premsa, esmorzar, dinar i berenar, cinefòrum, jocs de taula i s’ofereix servei de dutxa i roba neta”. L’espai pot acollir fins a 25 persones.