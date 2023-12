Movento Stern recapta més de 40.000 € per al Pediatric Cancer Center

Movento Stern, concessionari oficial de Mercedes-Benz de la companyia sabadellenca Moventia, va celebrar, aquest passat dimarts al vespre, un sopar benèfic a Terrassa per recaptar fons de forma altruista per col·laborar amb la gran labor que desenvolupa l’SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. “Un any més, ens reunim amb el propòsit de contribuir al benestar de nens i nenes de l’Hospital Sant Joan de Déu, referent a nivell mundial, que s’enfronten a desafiaments inimaginables”, va explicar el president de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí.

Enguany, la companyia experta en mobilitat privada, va aconseguir reunir al voltant de 200 assistents que van formar part d’un gran acte solidari amb l’objectiu d’aconseguir el major suport econòmic destinat al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu.

En aquest segon sopar solidari, presentat per Llucià Ferrer, va comptar amb les actuacions dels ambaixadors de Movento Stern Antonio Orozco, Miki Núñez i Joan Dausà, en un àpat a càrrec del xef català Nandu Jubany, entre altres personalitats. “Estem molt contents de poder fer el segon any de celebració benèfica amb Movento Stern i col·laborar amb l’Hospital Sant Joan de Déu. Agraïm l’excel·lent esperit solidari de totes les empreses col·laboradores del territori fent possible la Nit Solidària”, va afegir el CEO de Movento, Miquel Martí Pierre.

A la fi de la Nit Solidària, Nandu Jubany, Antonio Orozco i representants de Movento Stern, Moventia i Sant Joan de Déu, van pujar a l’escenari per comunicar l’import econòmic recaptat pel centre oncològic de l’Hospital Sant Joan de Déu: 40.620 €.