“Necessitem un servei de pediatria proper”

“No té cap mena de sentit que hagin construït un CAP a un dels barris amb més infants de Sabadell i no s’ofereixi servei de pediatria”. En Sergi Ortega té un fill de quatre anys i va instal·lar-se a Can Llong amb la promesa de tenir a prop uns bons serveis per fer-hi vida. El CAP hi és, però falten els serveis pel seu fill.

Can Llong és, de fet, un dels barris més joves de la ciutat i té previsions de creixement. Juntament amb Can Puiggner, és un dels barris amb la base de la piràmide poblacional més ampla i on es produeixen més naixements.

Can Llong és, amb diferència, el barri on es comptabilitzen menys defuncions (2,3) i una zona fonamentalment jove: fent les relacions entre naixements i morts, és una de les poques zones de Sabadell on la diferència és positiva (+49), seguit de Can Puiggener (+31), segons el darrer balanç de . I el servei de pediatria continua sent un dels més demandats a la zona. “Necessitem un servei més proper”, exposa la Lara Puigbò, mare d’una nena del barri de Can Llong.

El Sergi i la Lara, com la resta de familiars de Can Llong que han de dur els seus petits al CAP, han de desplaçar-se fins a la Concòrdia. “Hem d’anar en cotxe, però és una zona molt complicada per aparcar. Hem arribat a trigar fins a una hora”, explica Ortega.

I és que el CAP de la Concòrdia ara concentra no només els veïns de Can Llong, també els de la Creu Alta, Can Rull i Can Puiggener. “És un enrenou haver de moure’s tant, tenint el CAP al costat de casa”, diu l’Ana Rodríguez, des de la Creu Alta.

També les famílies de Can Puiggener ho tenen difícil: triguen uns trenta minuts per arribar a peu al servei de pediatria més proper al seu barri. Si fins fa uns anys havien de fer camí fins arribar al CAP de la Creu Alta –el seu centre de referència–, ara han de desplaçar-se encara més lluny. La mare de la Yahya, la Hanan Naji, no disposa de cotxe i ha de fer-ho a peu.

Si hi ha cap urgència, s’estima més anar al Taulí que no pas al seu CAP. “Hi ha una gran quantitat de nens i aquest servei de proximitat és més que necessari”, apunta la dona. Una situació similar viuen a Can Rull, on exposen que no tothom té vehicle propi: “Ens van dir que aquest servei tornaria i encara estem esperant. És molt difícil per a algunes persones que no tenen un cotxe per moure’s. Ha de tornar ja”, exposa la Maria del Mar Sanchez, des de Can Rull, que comparteix el neguit amb altres veïns.