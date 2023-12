El Llaminer tanca l’última casella del calendari d’advent

Completat. De l’1 al 24, el Llaminer ja ha revelat totes les caselles del calendari d’advent gegant. L’última de totes aquest diumenge durant la vetlla de Nadal en una jornada màgica plena de música a la plaça del Doctor Robert. Per viure l’esdeveniment centenars de famílies sabadellenques s’han acostat a l’Ajuntament, on han pogut gaudir de l’última aventura d’enguany del personatge estrella d’aquestes festes a la ciutat.

L’estrella de Nadal

L’expectació per veure al Llaminer ha tornat a ser enorme. I és que ja des de les 18 h s’han pogut veure grans i petits esperant la seva arribada, aprofitant que el Mercat de Santa Llúcia ja no hi és, al bell mig de la plaça. Ell, com sempre, ha estat puntual i a les 18:30 h s’ha atançat al balcó del consistori per a parlar amb els sabadellencs. Amb molt d’entusiasme i felicitat, acompanyat d’un xou musical i de llums, ha presentat la casella del dia 24. Aquesta duia la imatge del tortell de reis, un dels seus dolços preferits, del qual ha explicat una annècdota que va viure durant les festes de l’any passat amb la resta de personatges.

En aquesta ocasió, la presència del Llaminer s’ha allargat. I és que en ser l’últim dia del calendari, ha decidit cantar la seva cançó i també la de ‘Somriu al Nadal’, animant a tothom a cantar i ballar-fins i tot als veïns dels edificis del davant. Acabada la canço ha rebut un gran aplaudiment i s’ha dirigt a la seva caseta on els nens han pogut anar a fer-se fotos.

Però no patiu, el Llaminer encara no marxa. Ja que a partir del pròxim dia 27 arranca a la plaça del Doctor Robert l’espectacle musical de ‘Somriu al Nadal’, que es podrà veure en diferents horaris de matí i tarda fins al 4 de gener.

Fotos David Chao