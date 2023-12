Sabadell al top 5 de ciutats amb més barracons escolars de Catalunya

Estudiar en barracons. Aquesta és la realitat d’escoles i instituts sabadellencs com el Virolet, el Narcisa Freixes i l’IES Arraona. Centres que, segons dades d’Educació, concentren una 20 de barracons a la ciutat i col·loquen Sabadell com a cinquè municipi que més en té de tot Catalunya. Concretament, la posició és compartida amb Barcelona i només està superada per Salt (26), Tarragona (26), Manresa (23) i Girona (23).

Pel que fa a escoles amb mòduls prefabricats Sabadell també se situa en les primeres posicions amb un total de 7. Empatant en xifres amb Badalona, només està superada per Barcelona (12), Manresa (8) i Mataró (7). Si ens centrem en les comarques catalanes, el Vallès Occidental també se situa en les primeres posicions amb prop de 67 i, durant el curs passat, 31 escoles es van veure afectades per aquesta situació.

Futur “en construcció”

Segons dades del 2022 a Sabadell hi havia 1.325 alumnes fent classe en barracons. Les promeses de millora i edificació hi són i estan en marxa, però això no acaba de generar confiança a les famílies. Per aquest motiu el passat 8 de març familiars i alumnes de les escoles Virolet, Arraona i Narcisa Freixas van protestar a l’Ajuntament i van exigir en una moció al ple la construcció dels edificis definitius. La resposta institucional va ser la dels terminis. Respecte a això, es preveu que el Virolet comenci les obres el curs 2024-2025, que l’Arraona tingui l’edifici el curs 2026/2027 i que el Narcisa pugui estrenar aules el 2028.