Front comú i foto de família. Dimarts a la tarda, familiars i alumnes de les escoles Virolet, Arraona i Narcisa Freixas, així com entitats veïnals com la FAVS, van aplegar-se a les portes de l’Ajuntament per alçar la veu i demanar la construcció dels edificis definitius després d’anys atrapats en el pedaç temporal que són els mòduls prefabricats. Després d’una manifestació a la plaça de Sant Roc, les portaveus de les respectives AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) van exigir en forma de moció al ple de l’Ajuntament que mentre no es compleixen els calendaris, calen mesures provisionals per no perdre espais amb l’arribada de nous alumnes. Repassem, però: quina és la situació actual que travessa cada un dels centres educatius afectats? En parlem amb les portaveus de les AFA.

Què passa al Narcisa Freixas?

“Ens van prometre que la primera generació podria fer Batxillerat al Narcisa, aquest any acaben 4t d’ESO i no tenim edifici”

L’Institut Narcisa Freixas i Cruells va néixer fa quatre anys al barri de l’Eixample per donar resposta a un barri que aleshores no tenia cap institut. Beatriz Garcia, secretaria de l’AFA del Narcisa, apunta que “quan ens van presentar el projecte del nou institut, ens van alertar que durant quatre anys estriem amb barracons i que el cinquè any ja disposaríem d’un edifici on la primera promoció començaria el Batxillerat”. Ara, quatre anys després, aquells alumnes que van encetar les aules de l’institut estan a punt d’acabar 4t d’ESO i no tenen l’edifici construït per fer Batxillerat. “Ens sap molt de greu que aquests estudiants hagin de canviar ara de centre i, per tant, de projecte pedagògic”, lamenta Garcia, que afegeix que “la promesa va ser que podrien començar i acabar els estudis en el mateix Narcisa Freixas”.

El procés participatiu per a adjudicar la construcció de les obres del nou bloc ha començat. Les previsions situen que aquest edifici podrà estrenar-se l’any 2028, una data límit que les famílies es miren amb una mica de reticència: “Amb tot el que ha passat, no podem confiar gaire que acabi passant el 2028”.

Què passa al Virolet?

“Al Virolet necessitem més mòduls per fer la biblioteca i el laboratori, però si en posem, ens quedem sense pati”

L’Institut Escola Virolet va celebrar a principi de curs una primera victòria, tot i que encara es troba lluny de guanyar el partit. Els alumnes de primària van estrenar edifici aquest any i es van acomiadar dels barracons. Un adeu, però, efímer, ja que quan arribin a secundària tornaran a fer classe en mòduls prefabricats. “La nostra batalla és la de tenir enllestit un edifici per a la secundària”, indica Rosa Morcuende, tresorera de l’AFA de l’Institut-Escola Virolet. A l’espera i per sortir del pas, la portaveu sosté que “necessitem més mòduls perquè si no els estudiants de secundària es queden sense aules especialitzades, com un laboratori o una biblioteca”. Ara bé, Morcuende lamenta que “si es posen més mòduls, ens quedem sense pati”. Seguint la previsió, durant el curs 2023-2024 s’haurien de complir totes les llicències d’obra; i finalment, amb l’inici del curs 2024-2025, començaria a aixecar-se el nou edifici.

Fa 12 anys que el centre opera amb barracons, i per aquest motiu, ja en són diverses les promocions que no han vist pissarres més enllà de les dels mòduls prefabricats. A més, els estudiants que acaben 4t d’ESO al Virolet són derivats a l’Arraona, també amb barracons, a fer el Batxillerat.

Què passa a l’Arraona?

“L’Arraona fa nou anys que fa classe en barracons, i té més de 600 alumnes”

L’IES Arraona és el centre educatiu que alberga més estudiants en barracons escolars, uns 630, aproximadament. Isa Hernández, presidenta de l’AFA de l’IES Arraona, apunta que “després de nou anys en barracons finalment s’ha aprovat la licitació”, alerta, però, “que això vol dir que fins al curs 2026/2027 no hi haurà institut”. La portaveu, que mostra poca confiança en els terminis, relata que “els barracons generen que no tinguem espais suficients: tenim una biblioteca en un passadís, no tenim ni gimnàs ni sala d’actes, un pati de sorra i petit, sense ombres ni bancs…“.

Segons sosté Hernández, hi ha alumnes que quan arriba el Batxillerat marxen del centre “desanimats per haver de fer dos anys més en instal·lacions insuficients”. Els alumnes que decideixen quedar-se, diu, “es veuen obligats a fer classe amb 40 alumnes més”. “És un greuge comparatiu per a alumnes i professors”, lamenta la presidenta de l’AFA, que apunta que l’Arraona acull alumnes de Batxillerat de Can Llong, Mas Boadella i, d’aquí a dos anys, també del Virolet.