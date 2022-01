“Molts alumnes no arribaran a conèixer el nou institut Narcisa Freixas”

L’edifici per a l’institut Narcisa Freixas i Cruells hauria d’estar enllestit el setembre del 2023, perquèr el centre abandonés els barracons amb què va obrir l’any 2019, al carrer de Fra Luis de León. Però l’absència d’un pressupost de la Generalitat per a la construcció de l’espai i la poca informació sobre avenços del projecte fan témer les famílies: “Tenim por que s’eternitzi, que passi el temps i hi hagi altres prioritats i que els compromisos no es compleixin”, sosté la presidenta de l’AFA, Esther Navarro.

El solar de 4.400 metres on s’ha de construir l’edifici, a la carretera de Barcelona, va ser cedit per l’Ajuntament a la Generalitat, perquè hi fes les obres. Abans, però, cal adequar els terrenys, una actuació a cost municipal de 350.000 euros que hauria de començar el març. El projecte és fruit d’un pacte entre Educació i l’anterior Govern de Sabadell, per millorar els equipaments educatius al sud de la ciutat.

Mentre no arriba la solució definitiva, però, sorgeixen problemes a l’espai teòricament provisional que acull els barracons. Quan el centre va obrir el 2019, va estar tres mesos sense wifi. Durant un any i mig, no van tenir corrent elèctric i els mateixos professors havien d’anar a buscar combustible per a generadors.

Ara el problema es troba a l’accés del centre: “És un desastre, no hi ha ni vorera, i quan plou baixa la sorra del pati i queda empastifat. La sortida és plena de cotxes i hi ha un trànsit considerable”, descriu Navarro. A més, a l’estiu s’ampliarà l’institut amb un barracó més, que eliminarà el pati del centre educatiu. “Ara ja no tenim on fer educació física i els alumnes han de caminar un quilòmetre fins al Pavelló Municipal de Sant Oleguer. El curs vinent no tindrem pati”.

“Els alumnes van entrar amb molta il·lusió, i ara tenim por que la majoria d’ells no arribin a conèixer el nou institut”, diu Navarro.