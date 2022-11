“En el millor dels casos tindrem el nou edifici del Virolet d’aquí a tres anys”

Els terminis són llargs i les bones notícies no sempre donen fruit d’un dia per a l’altre. Una realitat que encara és més evident a l’escenari educatiu. El Departament d’Educació injectarà 3,5 milions d’euros al Virolet, destinats a ampliar a dues línies d’ESO la secundària, que de moment pren els apunts en mòduls prefabricats. Però, i quan serà una realitat aquest nou edifici? Doncs, “en el millor dels casos tindrem la nova escola enllestida d’aquí a tres anys”. Així ho sosté Raül Gómez, portaveu de l’AFA del Virolet, que afegeix que “hi ha voluntat política, però que fins que no hi hagi el projecte d’obres, les famílies no ho veurem clar”.

Ara comença un procés que s’allargarà uns cursos més, i la primera fita, la licitació, hauria d’estar resolta de cara al febrer o el març de l’any vinent. La informació es desprèn d’una reunió que l’AFA del centre va mantenir amb Serveis Territorials, que segons Gómez, “va permetre fer uns càlculs i treballar a sobre d’un calendari, cosa que en els últims 12 anys no havia estat possible”. Seguint la previsió, durant el curs 2023-2024 s’haurien de complir totes les llicències d’obra; i finalment, amb l’inici del curs 2024-2025, començaria a aixecar-se el nou edifici. “Estarem a sobre de tots els processos, i si cal, emprendrem reivindicacions. Només ens ho creurem de veritat quan ho vegem”, conclou el portaveu.

Què passarà el curs 2024-2025?

Aquest calendari confirma que el curs 2024-2025 hi haurà un gruix d’alumnes que no hi cabran a l’escola. Els mòduls antics de primària van desmuntar-se, i ara, com que el nou edifici de secundària no estarà enllestit a temps, molts alumnes d’ESO no tindran aula. Gómez apunta que “vam demanar que no retiressin tots els mòduls antics, conscients que això podria passar”, i afegeix que “ara l’única solució és que ens hauran de muntar novament mòduls per acollir aquests alumnes”.

L’AFA ha demanat al Departament “que no s’esperin a l’estiu de 2024 a muntar aquests mòduls, sinó que els muntin durant l’estiu de 2023”. D’aquesta manera, l’any que ve els alumnes de 3r d’ESO podran reallotjar-se ja en un mòdul nou, i no hauran de desmuntar l’actual laboratori del centre per a convertir-lo en una aula.