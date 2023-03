Les famílies dels instituts Virolet, Arraona Narcisa Freixas reclamen el compromís de la Generalitat per eliminar els barracons

Sota el paraigua de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), les associacions de veïns de l’Eixample i Can Llong–Castellarnau i les AFA institut-escola Virolet, institut Arraona i Narcisa Freixas i Cruells han reclamat al ple municipal d’aquest mes de març el compromís de la Generalitat per construir els edificis definitius d’aquests centres. En tots ells, les obres van amb retard. Mentre no es compleixen els calendaris, les famílies reclamen mesures provisionals per no perdre espais amb l’arribada de nous alumnes. Ho han fet en forma de moció, un document que ha estat aprovat per unanimitat, tot i que en cap cas és vinculant per l’administració. Prèviament al ple, les entitats s’han manifestat a la plaça de Sant Roc.

De cara a l’estiu, les famílies reclamen més mòduls pels instituts Arraona i Virolet per no haver de treure equipaments com el laboratori o la biblioteca. L’edifici de l’Arraona havia d’estar acabat per estrenar-lo el pròxim mes de setembre, amb l’inici del curs 2023-24, però les obres encara no han començat. Pel què fa al Virolet, aquest curs els alumnes de primària han pogut inaugurar l’edifici de l’escola, però els d’ESO continuen als barracons perquè la segona fase de construcció de l’edifici de l’institut-escola no s’ha iniciat. En el cas, del Narcisa Freixas, que s’accelerin els terminis de construcció de l’edifici perquè l’alumnat que acabi l’ESO pugui continuar al Batxillerat en el mateix lloc.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha reivindicat que “l’Ajuntament ha fet el que calia fer, que és la cessió dels terrenys”. I ha insistit que la construcció dels edificis no és competència dels ajuntaments. “És la Generalitat qui fa els equipaments i, com a ciutat, exigim que sigui la Generalitat de Catalunya qui els faci”, ha dit la líder socialista.

Des d’ERC, el portaveu i alcaldable Gabriel Fernàndez assegura que “és un fracàs col·lectiu quan ens passa tot això. Però també és veritat que la màgia no existeix. Existeix el treball i des d’ERC el que farem és treballar amb vosaltres, pressionar el govern de la Generalitat i el de l’Estat quan calgui i ajudar en tot el que estigui a les nostres mans per escurçar aquest procés al màxim”. Aquest mes de març, precisament, s’han inciat els processos participatius per dissenyar els futurs edificis dels instituts Narcisa Freixas i Virolet.

Per part de la Crida, la regidora Aurora Murillo ha qualificat la situació de “flagrant i d’irresponsabilitat política d’aquells que han tingut l’oportunitat de planificar des de la Generalitat i no ho han fet, parlem d’Esquerra i de Convergència”. I també ha carregat contra el PSC de Farrés perquè “no han estat capaços d’apretar més a la Generalitat”. El portaveu de Ciutadans, José Luis Fernández, ha demanat disculpes pel “fracàs de tots, col·lectiu”, que suposa haver arribat fins aquí, i ha apuntat que “passen els anys, els diferents governs, i segueix sense haver-hi diners per aquests edificis”. “En això, l’Ajuntament ha complert, qui no ho ha fet és la Generalitat, i hem de fer que ho faci”, ha insistit.

El regidor de Junts Francesc Baró, per la seva part, ha afirmat que “més enllà que a la Generalitat hi hagi mancances, hi ha el dèficit fiscal, que ens porta a no disposar d’entre 16 i 20 milions d’euros, que impacta moltíssim en el que podríem arribar a fer”. Al seu parer, amb aquests diners “es podrien posar més recursos per acabar aquestes infraestructures. No és una excusa, però sí un element a tenir en compte”.