Educació activa els processos participatius per dissenyar els instituts Narcisa Freixas i Virolet

El departament d’Educació ha iniciat el procés participatiu per dissenyar l’institut Virolet de Can Llong i el Narcisa Freixas de l’Eixample. En els dos casos, es faran reunions amb les famílies, equips directius dels centres i l’Ajuntament de Sabadell per definir els futurs equipaments.

L’alcaldable d’ERC a les eleccions municipals, Gabriel Fernàndez, afirma que “estem molt contents de veure com els edificis continuen endavant per ser una realitat al més aviat possible”. Davant les queixes de la comunitat educativa pels retards en la construcció dels equipaments, el republicà admet que “som conscients que [aquesta] és una tasca poc visible, que els terminis administratius són sempre lents i que els recursos de la Generalitat són limitats”.

Respecte a l’institut Narcisa Freixas, el procés participatiu permetrà definir les característiques de l’edifici que s’ha de començar a construir al terreny situat entre la carretera de Barcelona i els carrers de Calders i Martí l’Humà. El pressupost és de 8,36 milions d’euros. Actualment, l’institut funciona en barracons en un solar del carrer de Fra Luis de León, a poca distància de la ubicació definitiva.

Pel que fa a l’institut Virolet, després de la cessió del terreny per part de l’Ajuntament a la Generalitat, continuen els tràmits per completar l’obra al carrer de Berlín, on s’ubicarà l’institut-escola que permetrà deixar enrere els barracons. S’hi inverteixen 3,45 milions d’euros.