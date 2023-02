Educació posa un milió d’euros per a l’institut Virolet el 2023

Els pressupostos de la Generalitat per al 2023 preveuen 1,07 milions d’euros per ampliar el Virolet i convertir-lo en un autèntic institut escola. Els alumnes de secundària estudien avui en barracons: s’ha de crear un nou espai destinat a l’ESO, al costat de l’edifici d’infantil i primària. La previsió econòmica total per a l’equipament és de 4,9 milions d’euros, repartits en partides del 2022 i 2023. “És un gran pas per completar el Virolet”, assegura el director general de Centre Públics, Jean-Marc Segarra, en declaracions al Diari.

El Govern de la Generalitat ja ha assignat els diners, però falta saber el calendari de les obres. Qualsevol nou equipament educatiu necessita entre tres i els cinc anys per a enllestir-se. Segarra no marca una data, però es mostra optimista: “En el cas del Virolet, estarem en la forquilla més baixa, perquè es tracta de construir un espai complementari, no un edifici des de zero”.

Les famílies del Virolet estan preocupades i demanen que l’equipament estigui construït abans del curs 2025-2026 perquè es pugui encabir tots els alumnes. “Si no, serà un drama absolut”, avisa el portaveu dels pares. Segarra entén la inquietud de les famílies, però remarca que “encara que no sembli que no es fa la feina”, el Departament va “el més ràpid possible perquè els alumnes tinguin una educació digna”.

Enrocats amb el terreny

La tramitació inclou nou fases: un procés participatiu per definir el document pedagògic d’espais, encarregar el projecte d’obra, licitar, adjudicar i licitar les actuacions, entre d’altres. L’institut previst al Virolet està, de moment, en la fase 0 de 9: l’obtenció del solar per part de l’Ajuntament, d’uns 9.600 metres quadrats, ubicat entre els carrers Copenhaguen, Varsòvia i Berlín.

El terreny està segregat en dues finques, una on hi ha l’escola d’infantil i primària –ja construïda– i l’altre on hi ha l’institut en barracons. L’Ajuntament de Sabadell assegura que l’obra no avança perquè Educació no ha fet els deures: demanen un acord formal per unificar dues parcel·les i demanar la cessió definitiva del terreny.

El Departament ho nega i, de fet, passa la pilota a l’Ajuntament. “La primera finca es va demanar formalment l’any 2017 i la segona, l’11 de març de 2022. Després s’ha realitzat un seguiment, però no és necessari fer cap petició més”, indica. “El que necessitem és que l’Ajuntament ens cedeixi el solar lliure de servituds, de forma patrimonialment impecable. La finca ha d’estar condicionada perquè puguin entrar les excavadores”, exposa Segarra, que deixa clar. “Si ens haguessin donat la parcel·la abans, ens hi hauríem posat abans. Ja teníem la partida aprovada de l’any 2022”.