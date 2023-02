L’AFA del Virolet alerta que “el curs 2025-2026 ja no hi cabrem a l’escola”

Indignació i reticència entre les famílies de l’Institut-Escola Virolet. Aquest és el posicionament de l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, que veuen com, generació rere generació d’estudiants, la transitorietat dels barracons escolars s’enquista cada cop més al barri de Can Llong de Sabadell.

El portaveu de l’AFA, Raül Gómez, sosté que “hi ha d’haver un compromís escrit per accelerar el procés, que de moment marca la construcció del nou Virolet l’any 2029”. Gómez afegeix que “hi ha un interès” tant per part del regidor d’Educació, Manuel Robles, com de l’alcaldable d’ERC Sabadell, Gabriel Fernández, que “estan constantment en contacte amb nosaltres”. El membre de l’AFA, però, sosté que “més enllà de quina banda estigui la pilota, si a l’Ajuntament o al Departament d’Educació, volem que hi hagi una voluntat sòlida per tirar-ho endavant i per deixar-nos de marejar”.

“El 2026 no hi cabrem”

Les famílies del centre es marquen una data límit per a tenir el nou institut: el curs 2025-2026. “Si per a l’inici d’aquest curs el centre de secundària no està a punt, estarem davant d’un drama absolut”, assenyala el portaveu. D’aquí a tres cursos el gruix d’estudiants no hi cabrà ni tan sols en els mòduls prefabricats que ja hi ha instal·lats als terrenys de l’escola, com fa saber l’AFA de l’escola. La qüestió és que els mòduls antics de primària van desmuntar-se, i si el nou edifici de secundària no està enllestit a temps, molts alumnes d’ESO es quedaran sense aula. “El drama s’amplia quan aquests alumnes s’hagin de desplaçar fins a l’Institut Arraona”, diu Gómez, referenciant que també opera amb barracons escolars.

L’AFA de l’escola no descarta futures mobilitzacions, com la de l’abril de 2019, quan diverses entitats socials van desplaçar-se fins a la seu de Serveis Territorials del Vallès Occidental per mostrar el seu rebuig als retards en la construcció d’alguns dels centres sabadellencs que esperen edifici.