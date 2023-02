L’institut Virolet de Sabadell: cap avenç per treure els barracons

Els joves de Can Llong fan classes en barracons escolars des de fa més d’una dècada. La construcció d’un nou institut, annex a l’escola Virolet, forma part de la llista de deures pendents del Departament d’Educació a Sabadell, juntament amb el Narcisa Freixas. Hi ha nens que han fet tota l’educació obligatòria en mòduls prefabricats i els pares estan farts d’esperar.

El nou edifici va per llarg: encara no s’ha fet cap avenç significatiu per construir l’institut. Segons expliquen fonts municipals, el Departament d’Educació no ha demanat la cessió definitiva del terreny a l’Ajuntament de Sabadell, el primer pas d’una llarga llista de tràmits administratius per construir l’equipament. El solar disposa d’uns 9.600 metres quadrats, està ubicat entre els carrers Copenhagen, Varsòvia i Berlín, i la seva titularitat és clau en tot el procés: ha de passar en mans de la Generalitat primer, perquè després es puguin executar les obres.

L’institut Can Llong forma part de 89 infraestructures que Educació s’ha compromès a fer a tot el país per revertir anys de retallades en inversions. Una quarta part dels projectes previstos (25,8%) estan en fase 0, és a dir, just al principi de la tramitació. Entre aquests hi ha els dos instituts pendents de Sabadell, el Virolet i el Narcisa Freixas. L’institut Arraona, també al barri, ja es troba en la fase de redacció del projecte constructiu i hauria de tenir el nou edifici construït per al curs 2025-2026.

Educació va inaugurar l’edifici d’infantil i de primària del Virolet el setembre passat, complint així amb una demanda veïnal històrica. L’escenari és molt més incert pel que fa als alumnes de secundària, que encara té anys per davant de tramitació. L’última reunió entre l’Ajuntament i Serveis Territorials es va produir el desembre passat.

“Les promeses no es compleixen”

“Els calendaris amb el Virolet els compleix o els deixa de complir el Govern de la Generalitat”, afirma l’alcalde accidental de Sabadell, Pol Gibert. “Si no fan ni la petició per disposar del terreny, nosaltres no podem fer-hi massa més. L’Ajuntament sempre ha estat a disposició de la Generalitat per avançar amb l’escola”, insisteix.

Gibert recorda que el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, es va reunir amb l’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, l’octubre passat. Els republicans van assegurar aleshores que les obres s’activarien de forma “immediata”. “Clama al cel. Es fa promeses grandiloqüents que després no acaben sent una realitat”, lamenta Gibert. Fonts republicanes insisteixen que tant el Virolet, com el Narcisa i l’Arraona “continuen endavant” perquè van dins el pla d’inversions d’Educació.

Can Llong és un dels barri més nous de Sabadell. Es va construir els anys 1990 i, des dels seus inicis, ha patit una important mancança en els serveis públics, com la sanitat, l’educació i el transport. En els últims mesos, amb la inauguració de l’escola i del CAP, s’ha fet un gest important amb el barri. No obstant això, encara hi ha mancances: a banda de l’institut, els veïns demanen una estació de Rodalies.