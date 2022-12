FOTOS | Així és el CAP Can Llong per dins

El CAP Can Llong arriba carregat de polèmica. “Un CAP sense personal propi és tot un despropòsit”, lamentaven els manifestants aquest dilluns a les portes del centre. “Volem més bates i menys corbates”, insistien com a proclama. El CAP Can Llong funcionarà com una extensió del de Can Rull i, per tant, compartiran equip de professionals i la seva gestió també dependrà de l’hospital Parc Taulí. Així és per dins el nou equipament sabadellenc.

Publicitat