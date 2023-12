Veïns de Can Deu demanen una alternativa als nius de cablejat elèctric

“El cablejat s’ha de soterrar, dona molt mala imatge, de deixadesa total”, demana una veïna del barri de Can Deu. Un grup de residents del barri s’ha unit per reclamar a l’Ajuntament la retirada i soterrament del cablejat elèctric que encara és força freqüent veure als diversos punts de Sabadell.

Juan Juárez, veí del barri i president de l’associació de veïns, sosté que han fet diverses instàncies a l’Ajuntament per reclamar la seva retirada a la companyia pertinent. Segons els veïns, al barri hi ha pràcticament una desena de punts de cablejat que pengen de les façanes.

I un veí de la plaça de les Acacies lamenta que pateix humitats a casa a causa de l’estructura que suporta el cablejat. “Es filtra l’aigua per les perforacions que sostenen els cables”, diu.

No és una queixa exclusiva a Can Deu. El Centre, la Creu de Barberà, Covadonga o Ca n’Oriac són alguns dels barris que s’han sumat a la denúncia i han reclamat el soterrament d’aquests cables. “El problema és que no sabem a quina companyia hem de protestar”, diuen.

L’ordenança de Cales, Rases i Canalitzacions de l’Ajuntament de Sabadell regula la instal·lació d’aquests cables de telefonia i Internet. Estableix que les conduccions d’aigua, gas, electricitat, i telefonia i comunicacions s’instal·laran al subsol, però en alguns casos es poden autoritzar xarxes aèries grapades per façana.

I és que en els edificis més nous el cablejat està soterrat o queda recollit a la façana, però els veïnats més antics són anteriors a la normativa. I, en molts casos, els cables queden despenjats.

Què passa, doncs, amb els casos previs a la normativa? El ple municipal va aprovar el juliol del 2021 una moció d’ERC per posar fi al cablejat aeri i soterrar-lo. S’ha instat empreses com ara Endesa i Telefónica la millora de l’estat del cablejat, que preveuen un pla anual d’inversions per la millora de cablejat. Les millores arriben a poc a poc. I als veïns se’ls esgota la paciència: “Fa anys que esperem”.

Fonts municipals han assegurat al Diari que estan en contacte amb les empreses de tecnologia i subministrament elèctric “perquè les instal·lacions compleixin amb la normativa”. Sempre que sigui possible, les connexions s’han de fer de forma soterrada.