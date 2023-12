L’Home dels Nassos torarà a visitar Sabadell

L’Home dels Nassos, el personatge mitològic que té tants nassos com dies té l’any, arribarà a Sabadell el pròxim diumenge, 31 de desembre. Serà a les 10.45 hores del matí i el rebrà el Llaminer a la seva caseta. Després de la rebuda, el personatge iniciarà una passejada per carrers i places acompanyat dels grallers Espontanis i d’una comparsa formada per integrants d’Encultura’t, tot vestits de pastorets com a homenatge a l’obra de teatre.

D’aquesta manera, Sabadell continua amb una tradició que està en l’imaginari nadalenc des del segle XIX i que també incorporen en la seva programació de Nadal altres ciutats catalanes. A Sabadell, el personatge arriba un any més de la mà d’Encultura’t, una entitat cultural que difon la cultura popular i tradicional catalana.