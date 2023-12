El pessebre de Matadepera incorpora sardanistes

Els Amics del Pessebre de Matadepera van inaugurar el passat 18 de desembre, a la plaça de la Germand, el pessebre en què treballen bona part de l’any.

L’Agrupació Sardanista La Mola ha participat aquest any posant en el diorama del pessebre de Matadepera una rotllana d’antigues figures de pessebre ballant sardanes. I també va ballar en l’acte inaugural: unes tirades de la sardana del compositor Josep Grivé titulada La nit de Nadal. La participació de l’entitat s’explica perquè es commemora el 800 aniversari del primer pessebre impulsat per Sant Francesc d’Assis a la localitat italiana de Greccio, i la Federació de Pessebristes de Catalunya va obrir a participar-hi a entitats de cultura popular.

Van assistir a l’acte d’inauguració del Pessebre, entre d’altres, l’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, la regidora de cultura Núria Garcia i el president dels Amics del Pessebre de Matadepera, Pere Porcar.

El pessebre es podrà visitar fins passat Reis. Com és tradició de cada any, no hi falten uns quants paranys perquè els matadeperencs puguin entretenir-se a trobar-los. Es tracta de figures anacròniques del pessebre que estan col·locades discretament al pessebre.