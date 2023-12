Aprovades definitivament les noves tarifes per al transport públic

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat aquest divendres que les noves tarifes entrin en vigor el 15 de gener. Així mateix, l’ATM ha decidit que la T-usual i la T-jove tinguin un descompte del 50% en el preu, com fins ara, després que l’Estat hagi confirmat que aportarà un 30% del bitllet.

D’altra banda, l’organisme ha aprovat mantenir l’increment general de tarifes anunciat a mitjans de desembre, d’un 6,75%. Com que els nous títols no es podran adquirir fins al 15 de gener, l’ATM també ha acordat allargar la caducitat de tots aquells títols comprats abans del 14 de gener fins al 30 d’abril, per permetre que s’aprofitin al màxim. La T-verda i la T-16 mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.

Segons informa l’ATM, els títols encara vigents de 2022 que van prolongar la seva validesa tot aquest darrer any caducaran el 31 de desembre de 2023, i no es permetran bescanvis de títols de 2023 per a títols de l’any vinent, s’hagin fet servir o no.

Les previsions

Les previsions de l’ATM indiquen que la demanda del transport públic pujarà durant l’any vinent. A Sabadell, el servei d’autobús urbà ja ha superat aquest any els 14 milions de viatges. Transports Urbans de Sabadell (TUS) ja ha recuperat el ritme i, fins i tot, supera les xifres d’abans de la pandèmia. L’any 2022 els viatges van creixer en un 15,99% respecte l’any anterior, situant-se en prop de 12,3 milions de passatgers. Ara, s’han superat els 14 milions de validacions.