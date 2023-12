Així ha evolucionat la població a Sabadell en el segle XXI

Sabadell continua sent la cinquena ciutat amb més habitants de Catalunya, amb 218.300 habitants, segons l’últim informe de l’Idescat. Així, en l’últim recompte retalla distàncies amb les altres ciutats metropolitanes més poblades, a causa de l’increment d’un 1,2% de població al llarg del 2022. Si aquest escenari es manté, superaria l’any vinent els 220.000 habitants.

Sabadell va entrar al segle XXI amb 183.727 habitants. En 23 anys, ha crescut en més de 34.000 persones. En la darrera dècada, l’increment ha estat de gairebé el 19% -207.649 el 2013-. A més, destaca el fet que només en dues variacions anuals al llarg d’aquest període ha disminuït -lleugerament- el nombre de sabadellencs censats a la ciutat.

En el rànquing global a Catalunya, Sabadell va cedir la quarta posició a Terrassa l’any 2006. Des d’aleshores, es manté en aquesta plaça, per darrere de l’altra capital vallesana, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. La gràfica mostra l’evolució de la llista de municipis més poblats des de l’any 2000.

Segons dades oficials del padró a 1 de gener del 2023, publicat recentment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), hi ha canvis en la part alta del rànquing català. Badalona torna a ser la tercera ciutat de Catalunya per primer cop des del 2017. La població té 225.957 habitants i supera així Terrassa, amb 225.277. Sant Cugat del Vallès i Rubí es consoliden com la tercera i la quarta ciutat vallesana en volum de veïns.

Barcelona continua en primer lloc, amb 1.660.122 residents, seguida de l’Hospitalet de Llobregat, amb 274.455, la gran ciutat que més creix percentualment amb un 3,4%. La resta de les primeres posicions del rànquing tampoc es mouen, així com les últimes. Amb 27 habitants l’any 2023, Gisclareny és el municipi menys poblat del país des del 2017, seguit de Sant Jaume de Frontanyà, amb 29.