Sergio Dalma, reconegut amb el Premi Tenacitat del Rotary Club de Sabadell

El cantant sabadellenc Sergio Dalmà rebrà el Premi Tenacitat que atorga anualment el Rotary Club de Sabadell. L’organització li entregarà el reconeixement en un acte gratuït obert al públic que se celebrarà dijous 11 de gener a l’auditori de l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (carrer d’en Font, 25).

Segons el president del Rotary de Sabadell, Gerard Ribot, Sergio Dalma rep el premi perquè “és una persona tenaç, que ha mostrat una gran constància en el món de l’espectacle, amb una llarga trajectòria, continuada, que ha sabut gestionar amb serietat i criteri”.

L’entrega del premi es farà en les primeres setmanes de vida del nou disc que aquests dies estrena Sergio Dalma: Sonríe porque estás en la foto, i es preveu que en canti algunes així com d’altres més antigues que han passat a l’eternitat. L’acte serà a les 19.30 h i les persones interessades a assistir-hi s’han d’inscriure enviant nom, cognom i DNI al telèfon de l’entitat organitzadora: 622 94 87 07.

L’any passat aquest reconeixement el va rebre la directora de l’Escola de Música de la Creu Alta, Eulàlia Sánchez.

Què és el Premi Tenacitat?

El Premi Tenacitat es va fundar el 1985, i reconeix als sabadellencs que, en qualsevol de les especialitats que es moguessin desenvolupessin una labor perseverant, eficaç i meritòria vers la cultura i la ciutat. Està coordinat pel Club Rotary de Sabadell.

Rotary Club de Sabadell va néixer l’any 1992 per a col·laborar amb la resta d’organitzacions rotàries per mitigar problemes del món com l’analfabetisme, la pobresa, la fam, la manca d’aigua potable o el deteriorament del medi ambient. El primer Club Rotari es va fundar a Chicago, el 23 de febrer del 1905.