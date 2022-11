Eulàlia Sànchez, premi Tenacitat 2022: “L’escola de Música Creu Alta és un somni”

Eulàlia Sànchez, directora de l’Escola de Música Creu Alta, ha estat guardonada amb el premi Tenacitat 2022 de Rotary Club Sabadell. “És un guardó per a persones que han contribuït a la societat gràcies a la seva entrega i perseverança”, ha destacat Gerard Ribot, president de Rotary Club Sabadell.

Sànchez ha agraït públicament el reconeixement i ha posat en valor la importància de la música. “No m’agrada parlar, prefereixo que la música ho faci per mi”, ha destacat. En aquest sentit, ha atribuït el premi al conjunt de professionals i alumnes que han fet possible l’Escola de Música, visiblement emocionada. “Això, per mi, era un somni impensable”, sosté.

Sànchez va néixer a Sabadell el 1966 i va fer les primeres passes amb la música a Sabadell i es va formar també a centres de Terrassa i Barcelona. L’any 1985, fundava l’Escola de Música Creu Alta per a oferir un nou model d’escola innovadora i participativa. Des del 2009, és un centre autoritzat com a Conservatori professional de música.

En un reconeixement públic celebrat a la Sala Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, la música ha amenitzat l’acte amb una interpretació de La La Land. Eloi Cortés, regidor d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell, ha felicitat la guardonada i ha reconegut la seva tasca al capdavant de l’Escola.

Què és el premi Tenacitat?

El Premi Tenacitat es va fundar el 1985, i reconeix als sabadellencs que, en qualsevol de les especialitats que es moguessin desenvolupessin una labor perseverant, eficaç i meritòria vers la cultura i la ciutat. Està coordinat pel Club Rotary de Sabadell.

Rotary Club de Sabadell va néixer l’any 1992 per a col·laborar amb la resta d’organitzacions rotàries per mitigar problemes del món com l’analfabetisme, la pobresa, la fam, la manca d’aigua potable o el deteriorament del medi ambient. El primer Club Rotari es va fundar a Chicago, el 23 de febrer del 1905.