Els protagonistes de l’esport de 2023 a Sabadell

Joan Monràs, corredor de muntanya

S’ha convertit en un dels grans protagonistes sabadellencs del 2023 en l’àmbit esportiu. Si Kilian Jornet és ara mateix el gran referent mundial de les curses de muntanya, Joan Monràs s’ha fet un forat entre els millors especialistes de proves de gran nivell internacional. L’Ultra Trail Andorra Travessa d’Encampva ser el seu bateig al podi, acabant en tercera posició després de cobrir un total de 126 km amb 8.200 metres de desnivell positiu en disset hores i mitja. Després vindria la mítica UTMB Mont-Blanch a Chamonix de 100 km en què va acabar en la 92a posició sent el millor català, superant una infecció d’orina durant el recorregut. La cirereta va tenir accent local: l’Everesting Run Challenge, completant d’una tirada els 8.848 metres d’altura del pic més alt del món, l’Everest. “Vaig quedar molt content del balanç del 2023 i això em dona molta força per afrontar els grans reptes de l’any vinent”. Després de la Transgrancanaria, té marcat en vermell la Miut de Madeira el mes d’abril per classificar-se per la Western States 100 Milles de Califòrnia, una de les proves icòniques dels Estats Units. “És un dels objectius de la nova temporada. Per això he decidit mudar-me a Matadepera per estar més a prop de la muntanya i millorar la preparació en tots els aspectes”, explica el Joan.

Mati Ortiz, waterpolista de l’Astralpool Club Natació Sabadell

Amb 20 temporades a l’equip, una de les jugadores que més importància i recorregut ha tingut als èxits de l’Astralpool, és Mati Ortiz. La sabadellenca ha estat protagonista a les sis Champions i les 4 Supercopes d’Europa a més de sumar 16 lligues, 14 Copes de la Reina i 12 Supercopes d’Espanya. Amb els cinc títols d’aquest 2023, Ortiz ha continuat escrivint història al Club. “L’any ha sigut molt bo i estem molt contentes amb el triplet de la temporada anterior, però també tenim el regust amarg de les dues derrotes a la lliga d’aquest tram final”. Amb la ‘Final Four’ virtualment al sac, el 2024 també promet emocions fortes amb la lliga i la Copa a l’horitzó. “L’objectiu sempre és aconseguir els màxims títols possibles. Sabem on estem i això també pot ser una pressió extra respecte les nostres rivals perquè a nosaltres només ens val guanyar”.

Janna Sobrepera, jugadora de l’OAR Gràcia Sabadell

Hauria pogut ser la temporada perfecta. L’OAR Gràcia femení va tocar amb els dits l’ascens a la Divisió d’Honor Plata a la lligueta disputada a Almeria després d’una lliga regular per emmarcar. La Janna Sobrepera va convertir-se en l’autèntic referent del conjunt verd-i-blanc per la seva capacitat de lideratge i també golejadora amb una mitjana esgarrifosa per partit. “Tot i no assolir l’ascens, el 2023 ha estat un any exitós, vam complir el primer any un objectiu marcat a llarg termini”, assegura. La Janna només demana pel 2024 “mantenir l’ambient únic i familiar del vestidor. Soc molt feliç i intentarem repetir i pujar”, afegeix.