Una xifra rècord: Castellar supera per primer cop els 25.000 habitants

Castellar del Vallès ha trencat la barrera dels 25.000 habitants per primera vegada en la història. El municipi ha començat el 2024 amb 25.122 persones censades, segons dades actualitzades en aquest inici d’any per part de l’Idescat. La xifra supera l’últim balanç, fa un any, quan hi havia registrats 24.933 castellarencs. L’increment, doncs, ha estat en un any del 0,76%, en un creixement que s’ha viscut de forma constant en l’última dècada.

D’aquesta manera, la vila es consolida com el 54è municipi amb més població de Catalunya i un dels territoris del Vallès Occidental amb més nouvinguts des de l’inici del segle. De fet, en els últims deu anys, l’increment ha estat de més de 1.600 habitants. Mentre que si ens traslladem a dades del 2003, aleshores era de 18.934.

Tot i això, fonts dels govern local de la vila han remarcat que en cap escenari es contempla assolir els 30.000 habitants. Una dada que, dibuixant una projecció d’acord amb els darrers registres i veient el conjunt d’accions en matèria d’habitatge i infraestructures per part de l’administració no semblaria exagerada.

L’evolució al Vallès Occidental

En el conjunt de la comarca també s’ha experimentat un creixement majoritari en l’últim any. De fet, el 2023 va tancar al Vallès Occidental amb 949.026 habitants a 1 de gener del 2023, segons dades del Cens de població. Aquesta xifra representa un augment de 10.670 persones (+1,14%) respecte de l’1 de gener del 2022. L’increment vallesà ha estat molt superior al registrat l’any anterior, atès que només que en 2022 només va augmentar un 0,10% la població respecte de l’any anterior (+970 persones).

En el context de la demarcació de Barcelona, totes les comarques presenten una dinàmica demogràfica positiva. Les que encapçalen l’augment relatiu de població respecte del 2022 són el Barcelonès (+2,43%), el Moianès (+1,95%), per sobre de la mitjana catalana (+1,81%), seguides pel Garraf (+1,79%), per la nova comarca del Lluçanès (+1,72%), superiors a l’increment provincial (+1,72%).

En l’àmbit comarcal, només tres dels vint-i-tres municipis del Vallès Occidental perden població respecte de l’any anterior: Santa Perpètua de Mogoda (-0,02%), Badia del Vallès (-0,73%) i Gallifa (-2,09%). Entre els municipis que augmenten la seva població, destaquen Vacarisses (+1,90%), Sant Cugat (+1,77%), Viladecavalls (+1,64%) i Palau-solità i Plegamans (+1,62%).