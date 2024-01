Fernández Romo: “Abde és un bon jugador d’atac i pot desequilibrar”

El Centre d’Esports ha fet oficial la incorporació del davanter Abde Damar, cedit per la UD Ibiza fins a final de temporada. El jugador d’origen marroquí de 23 anys no ha tingut gaire protagonisme en el conjunt eivissenc, colíder del grup segon de Primera Federació. Ha participat en 13 partits, però només 1 com a titular. En total ha disputat 241 minuts.

De totes maneres, el seu tècnic Guillermo Fernández, Romo, amb passat a la banqueta arlequinada, ha assegurat al Diari de Sabadell que “Abde és un bon davanter, pot jugar en totes les posicions de l’atac. La seva principal característica és el desequilibri i té un bon xut. També voldria destacar que és molt honrat al terreny de joc i penso que té nivell per fer-ho bé en qualsevol equip de la categoria. Espero que la cessió sigui profitosa per a ell i també pel Sabadell, al qual li desitjo el millor i confio que assoleixi la permanència”.

Va destacar a l’Espanyol B

Format en el planter del Cornellà, amb el qual va debutar a Segona B amb només 17 anys, també ha passat pel filial de l’At. Madrid i les dues darreres temporades va destacar en un altre filial, el de l’Espanyol, sent peça fonamental. Va disputar 58 partits i va marcar 8 gols.

Això va cridar l’atenció de la UD Ibiza, que li va fer un contracte de dos anys l’estiu passat. Curiosament, ja sap el que és jugar a la Nova Creu Alta: ho va fer en l’amistós de pretemporada que el Sabadell va guanyar per 2-1. Ara ho tornarà a fer per defensar els colors arlequinats. Es tracta d’un davanter que es mou més per les bandes, amb capacitat per desbordar i velocitat. Encara no se sap quan serà l’acte de presentació. De moment, aquest dijous serà presentat el primer fitxatge del mercat, Carles Salvador.