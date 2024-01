El Cercle Sabadellès 1856 fa un reconeixement als campions de Catalunya

En la seva tercera final consecutiva, el Cercle Sabadellès 1856 va fer història conquerint el títol absolut per equips del Campionat de Catalunya, superant en una final èpica el poderós RCT Barcelona (4-3) a les pistes Emilio Sánchez Academy.

Un gran èxit que va merèixer el reconeixement públic als seus protagonistes en un acte institucional celebrat aquest dimecres a les instal·lacions de l’entitat a la carretera de Bellaterra, amb la presència del segon tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament, Eloi Cortés; la regidora de Projecció de la Ciutat i Turisme, Katia Botta; el president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo; i el president del Cercle, Joan Carles Riba juntament amb componentes de la seva junta directiva. També van participar els alumnes de l’Escola de competició.

Els tècnics Óscar Hernández i Sergio Barranco i els jugadors Richard Zusman, Adrià Soriano, Georgi Kravchenko, Nikolay Nedelchev, Sergi Martos, Èric Sánchez, Mario Vilella i Bruno Pujol van rebre aquest merescut homenatge per una fita històrica que com van reconèixer els protagonistes en les seves intervencions, pot servir com a gran impuls per a l’entitat que, per cert, tornarà a ser seu, aquest 2024, del torneig internacional ITF. Un moment dolç.

FOTOS: LLUÍS FRANCO