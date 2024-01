Indústria sostenible a tocar del riu Ripoll. Aquesta serà una de les línies estratègiques que En Comú Podem batallarà aquest mandat a Sabadell. El número 1 de la coalició, Joan Mena, exigeix implementar un nou model econòmic a Sabadell amb dos grans objectius: importar empreses punteres amb llocs de feina ben pagats, i així fer un creixement econòmic compatible amb l’emergència climàtica. L’espai està molt degradat i infrautilitzat actualment, amb fàbriques abandonades i sense un ús a curt termini.

“Ens hem de creure que la transició ecològica és de veritat, no com fa el PSC. Hem de saber aprofitar-la per generar riquesa amb una indústria de qualitat, amb bons llocs de feina, i ser la ciutat de l’emprenedoria”, ha defensat Mena acompanyat d’Alejandra Sandoval, que representen En Comú i Podem a Sabadell, respectivament, en un esmorzar amb la premsa de la comarca.

Mena s’ha mostrat molt crític amb la gestió municipal de l’entorn del Ripoll, on no s’ha tancat encara la modificació urbanística que permeti instal·lar noves empreses i en què s’han “perdut” fons Next Generation de la Unió Europea per la “falta de planificació” en la transformació de l’àmbit per part de l’Ajuntament de Sabadell.

Encara sobre el riu, el líder dels comuns passa pàgina del Surfcity, però no oblida. No en té prou amb la “carpetada” del Govern municipal a la piscina d’onades projectada al riu Ripoll i apunta que el realment vol és “que no es torni a plantejar un projecte així“. “No tenen una estratègia clara de ciutat. No tenen una estratègia econòmica”, ha criticat.

“Serem l’oposició útil i sense lligams”

La majoria absoluta del PSC i de Junts és “decebedora” per als comuns i Podem. “No entenem que, en una ciutat clarament d’esquerres, els socialistes obrin la porta a la dreta”, ha afirmat en referència als de Lluís Matas. Mena posa en dubte la ideologia d’algunes de les propostes socialistes en clau sabadellenca i catalana: “El senyor Illa que proposa el Quart Cinturó és d’esquerres? No. Com tampoc ho és el Surfcity”, defensa.

Tot i aquest escenari, els dos regidors d’En Comú Podem, Mena i Sandoval, volen redirigir l’acció de govern. Volen ser una oposició “útil, constructiva i sense lligams” pel que fa a les “diferències” entre barris i en la defensa de les “classes populars que han patit la pujada d’impostos del 15% per al 2024”.

En Comú Podem també es mostra preocupat per l’estat de la cultura a la ciutat. “Aquest any som Capital de la Cultura Catalana i no tenim un pla de museus ni un mapa cultural actualitzat…”, ha lamentat el líder dels comuns. Per la seva banda, Sandoval ha recordat la “controvèrsia” amb la compra de l’antic Museu del Gas a Naturgy i Mena ha criticat que mentrestant el Teatre del Sol ha tancat i el conservatori de música de l’Eix Macià “no tira endavant”.