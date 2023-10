Sabadell En Comú Podem denuncia que “el Govern no ha tingut capacitat de negociar” la compra del Museu del Gas

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem denuncia que “el Govern no ha tingut capacitat de negociar i no ha mogut bé les cartes que tenia” per comprar el Museu del Gas a Naturgy. L’alcaldessa, Marta Farrés, va anunciar ahir dimarts que la ciutat pagarà 3,18 milions d’euros per obtenir l’equipament, que vol transformar en el museu municipal d’història, del tèxtil i del disseny.

La formació liderada per Joan Mena manté el que defensa des que en la passada campanya electoral Marta Farrés (PSC) va anunciar que si guanyava compraria el museu: Sabadell no hauria de pagar per l’edifici. “Amb una negociació una mica més acurada hauríem aconseguit la cessió gratuïta d’aquest equipament al conjunt de la ciutat”, afirma el portaveu i regidor Mena, que considera que el que s’ha fet ara és “recomprar el museu, a Naturgy, que ja hem pagat en concepte de requalificacions. Es refereix a l’acord de requalificació d’un solar del carrer de Buxeda signat el 2007 entre Naturgy i l’alcalde Manuel Bustos, que permet a l’empresa gasista construir pisos i una plaça, i que és on també es preveu traslladar la seu de bombers.

Mena considera que la forma com Farrés ha gestionat aquesta carpeta demostra que “el Govern novament treballa sense planificació i, per tant, comença la casa per la teulada”. Perquè recorda que encara no s’ha aprovat el Pla de Museus que determini les necessitats de la ciutat “i ja s’ha precipitat amb aquesta compra”.