Els Bombers de Sabadell tindran un nou parc: on, quan i com?

Treballar així no és fàcil. Sense prou equip, ni personal, ni un parc en condicions i amb la pressió de sempre. El Departament d’Interior ha tret noves places per reforçar els Bombers de la Generalitat i ha renovat l’equipament i els camions, després d’una dècada de retallades i desinversió, que no acaba d’arribar a Sabadell.

El cos d’extinció i salvament arrossega una demanda històrica: necessita una nova seu, dimensionada i ben connectada, per donar servei a la ciutat. “Quan hi ha un foc, cada minut compta. Hem de respondre en condicions a qualsevol emergència”, exposa un bomber en declaracions al Diari.

El parc actual, situat a la carretera de Barcelona, ha quedat obsolet i és massa petit: no arriba a mil metres quadrats, i amb prou feines es poden fer maniobres i pràctiques al pati. L’entrada i sortida de camions obstaculitza el trànsit i les sirenes incrementen el soroll que han de patir els veïns. Segons un estudi del Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la UB, aquesta és la zona més crítica de la ciutat. S’acumulen més de 70 decibels en un dia, per sobre del llindar màxim recomanat per a la salut.

Ara, després de mesos de negociacions, l’Ajuntament de Sabadell i el Departament d’Interior han arribat a un acord per reubicar els Bombers. El Govern municipal proposa desplaçar el parc un quilòmetre i situar-lo al barri de Gràcia, a prop del CUAP de Sant Fèlix.

Les administracions catalana i sabadellenca signaran un conveni que permetrà la cessió de part d’una illa situada entre els carrers de Buxeda i Bruc, i del Pare Fita i Vergós. “Fa més de quinze anys que esperem un nou parc de Bombers i amb la crisi econòmica, la Generalitat ho va aturar tot”, exposa l’alcaldessa, Marta Farrés. “Ara tenim una bona ubicació per poder actuar a tota la ciutat amb un impacte sobre l’entorn menor”.

Un parc de 6.000 metres quadrats

A l’illa on es vol construir el parc de Bombers hi ha una desena de petites indústries. També funciona com a magatzem municipal i residència dels gossos de la Policia Municipal. Per què es vol col·locar els bombers allà, enmig d’un polígon industrial? Segons el Departament d’Urbanisme, és la manera de treure els bombers del nucli urbà, evitar molèsties als veïns i alhora garantir un accés ràpid a la carretera de Barcelona i a la Gran Via.

Els Bombers de la Generalitat a Sabadell treballen per a la ciutat i vuit municipis més de l’entorn, com Barberà i Castellar del Vallès, per la qual cosa s’ha tingut en compte el temps de resposta respecte als municipis veïns.

L’illa no és propietat de l’Ajuntament, pertany a Naturgy. L’empresa gasística cedirà que 6.000 metres quadrats de terreny a l’Ajuntament, sis vegades el parc de Bombers actual. A canvi, Naturgy podrà fer una promoció d’habitatges en un espai que avui és industrial. Entre els pisos i la seu de bombers, s’obrirà una plaça que farà de nexe entre els carrers de Doctor Roges i Viladamor.

Caldrà esperar fins al 2026

Les obres no seran d’avui per demà. S’obrirà un llarg procés administratiu: l’Ajuntament ha de tancar primer un acord amb Naturgy i després es podrà firmar el conveni de cessió de l’espai amb la Generalitat. A partir d’aquí, el Govern català ha d’incloure l’actuació als pressupostos i executar l’obra. “En tenim ben bé per a quatre anys”, expliquen fonts municipals.

El nou parc de Bombers de Sabadell no és l’única actuació pendent a Catalunya. De fet, Terrassa ha passat per davant de Sabadell en l’escala de prioritats d’Interior: el 2023 començaran les obres de la nova seu egarenca, amb 1.800 metres quadrats de superfície i un cost estimat de 4 milions d’euros. No obstant això, Farrés assegura que té el compromís del conseller Joan Ignasi Elena.“Hem aconseguit col·locar-ho com una inversió prioritària”, reivindica l’alcaldessa. Els bombers, mentrestant, ja frisen per veure-ho: “Serà un gran salt per a tots nosaltres”.

El futur parc de Bombers, a un lloc amb història

Aquella cantonada amb el carrer Buxeda, on avui trobem petites indústries, amaga un testimoni excepcional del passat gasístic de Sabadell. Segons explica l’historiador Jaume Barberà, vivim en una ciutat “pionera” en el gas ciutat el 1852 i en la posterior implementació del gas natural l’any 1968.

L’illa on s’haurà d’instal·lar la nova seu dels Bombers de la Generalitat no és titularitat de l’Ajuntament. És propietat de Naturgy, per raons històriques: fa més d’un segle, l’any 1900, l’empresa La Energia va instal·lar una fàbrica de gas ciutat al carrer Buxeda, que després es va integrar a Catalana de Gas y Electricidad. Allà es fabricava el gas que a partir de mitjans del segle XIX va servir per il·luminar els carrers de la ciutat i per escalfar les cases.

Darrere aquest procés hi va tenir un paper cabdal Felip Benassat (1815-1878). Va importar la tecnologia de França i va saber aprofitar els actius industrials que tenia la ciutat per fabricar el gas. “Va aconseguir treure gas dels residus de les fàbriques tèxtils”, posa en relleu Barberà.

Amb el pas dels anys, el gas ciutat va caure en desús per l’aparició del gas natural. La fàbrica va tancar l’any 1941, però les campanes de gas van seguir allà sense funcionar fins a mitjans dels anys seixanta. En aquells temps, el gas natural ja estava molt estès. El terreny s’han mantingut amb un ús industrial fins als nostres dies, tot i que amb naus a petita escala.

Ja a finals de segle XX, l’any 1991, Catalana de Gas es va fusionar amb Gas Madrid per crear Gas Natural Fenosa, que des del 2018 és Naturgy. Aquests cent anys d’història expliquen que l’espai on es vol situar el futur parc de Bombers, al mig del barri de Gràcia, sigui de l’empresa de gas espanyola. La modificació urbanística que va preveure espai per a un equipament es va realitzar l’any 2005.

Fotografies: Víctor Castillo