Sabadell podrà limitar els preus dels lloguers a partir del mes de febrer

La consellera de Territori, Ester Capella, ha assegurat aquest dijous que la contenció dels preus dels lloguers entrarà en vigor a Catalunya durant el mes de febrer. En una compareixença des de Madrid després de reunir-se amb la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, Capella ha explicat que han pactat acabar en les setmanes vinents la feina per aprovar i publicar l’índex de preus de referència dels lloguers que s’ha d’aplicar per poder declarar zones tenses els 140 municipis assenyalats per Territori, entre els quals hi ha Sabadell, Terrassa i bona part dels municipis de la comarca.

“És una molt bona notícia”, ha dit Capella, que ha celebrat haver pogut “desencallar” la publicació d’aquest índex, imprescindible per “fer efectiva” la contenció de rendes.

“El mes de febrer entrarà en vigor a contenció de rendes a Catalunya”, ha destacat la consellera. En un comunicat, el Ministeri d’Habitatge també ha informat que té previst publicar “durant el mes de febrer” l’Índex de Preus de Referència del Lloguer. Tal com ha detallat Capella, la nova norma no té efectes retroactius i tindrà una aplicació diferent en funció de si l’amo del pis és un petit propietari o un gran tenidor.

Per a Capella, l’acord era “esperat” i mostra certa sintonia amb la nova ministra Rodríguez, tot i això, ha lamentat que el pacte sobre els índexs arribi ara. Des del ministeri recorden el seu esforç inversor a Catalunya en matèria d’habitatge i recorden que el pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha transferit a la Generalitat 298 milions d’euros per a la rehabilitació i regeneració de barris que se sumen als 126 milions d’euros per a la promoció d’habitatge de lloguer social a edificis energèticament eficients.

El passat mes de juny el Govern va ampliar de 60 a 140 els municipis amb zones tensades pel preu de l’habitatge on els propietaris hauran de limitar el preu del lloguer. En aquestes zones, on resideixen 6,2 milions de persones i 80% del total de la població catalana, hi ha pràcticament totes les localitats de l’àmbit metropolità de Barcelona; les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d’altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre d’altres.

Segons la nova norma, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims cinc anys després de l’actualització anual. Si es tracta d’habitatges d’un gran tenidor (persona física o jurídica amb més de deu immobles urbans d’ús residencial), el preu del lloguer tampoc podrà ser superior a l’índex de referència del preu del lloguer.