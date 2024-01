Joan Carles Sánchez esdevé el nou cap de colla dels Saballuts

L’arribada d’aquest 2024 ha portat novetats als Saballuts. Una d’elles és la renovació del seu cap de colla, que des d’aquest diumenge és Joan Carles Sánchez, escollit després de l’assemblea ordinària dels castellers. Així doncs, el qui va ser alcalde sabadellenc entre el 2013 i 2015 entoma un altre repte dins l’entitat. I és que, anteriorment, ja en va ser expresident.

Rellevant a Martí Rovira, Sánchez encara una temporada intensa, amb la celebració dels 30 anys dels Saballuts i les celebracions de la Capitalitat de la Cultura Catalana a la ciutat. Això sí, no ho farà sol perquè al seu costat hi serà Mario Sánchez, qui repeteix com a president.