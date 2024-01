L’entrega de firmes afegeix pressió sobre el futur de la Mola

Els gestors del restaurant La Mola del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac han lliurat aquest dimecres més de 14.400 signatures a l’Ajuntament de Matadepera, al Vallès Oriental, per defensar la continuïtat del negoci, que regenten des de fa quasi 60 anys. En l’acte hi han participat prop d’una trentena de persones.

Segons va detallar fa uns dies Gemma Gimferrer, fins ara gestora del servei de restauració, aquest dijous es presentaran a la seu de la Diputació de Barcelona, de qui denuncia les “dràstiques formes” de procedir en el tancament de l’espai. L’ens, per la seva banda, té previst detallar també dijous el seu pla a desenvolupar en l’emplaçament, sense tancar la porta a recuperar el servei en el futur.

L’establiment és en ple compte enrere per abaixar la persiana el pròxim 22 de gener, després que la Diputació de Barcelona -propietària de l’espai- no hagi previst obrir un nou concurs que permeti renovar la concessió. L’ens sosté que vol donar un nou enfocament a l’edifici, un monestir benedictí del segle XI protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

L’objectiu, apunta la Diputació, és ajustar l’activitat a un turisme més sostenible. El cim acull anualment uns 300.000 visitants, unes xifres que han anat creixent en els darrers anys i que han motivat la decisió d’actuar en l’explotació del restaurant.