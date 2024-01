Salut insisteix en la vacunació per evitar casos greus de grip

L’onada epidèmica de la grip sembla haver superat el pic aquesta setmana, tot i que el nivell de transmissió continua alt. La incidència de la COVID-19 es manté en descens i també ho han fet els ingressos hospitalaris. Així i tot, el departament de Salut insisteix en vacunar-se com a millor mesura de prevenció per evitar casos greus de grip. També recorda que és accessible a tot Catalunya i a tota la població demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP.

Durant la darrera setmana epidemiològica, del 8 al 14 de gener, a Sabadell i el conjunt de Catalunya, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) registra un lleu descens en relació amb la setmana anterior. La taxa d’IRA és de 874 afectats per cada 100.000 habitants. S’han registrat 68.868 casos d’IRA.

D’entre totes les mostres dels virus respiratoris, el de la grip és el més freqüent (39,9% de les mostres), seguit del rinovirus (11,9%), del SARS-CoV-2 (9,2%) i del VRS (5,9%). En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren també la grip com el virus més circulant (47,9%), en descens respecte de la setmana prèvia, seguit del VRS (5,8%), que continua en descens.

Pel que fa a la grip, l’onada epidèmica sembla haver superat el pic aquesta setmana, però no es descarta una segona onada. El pic estimat d’incidència s’ha situat en 363 (307-419) casos per 100.000 habitants, major que l’any passat i semblant al d’anys anteriors a la pandèmia. No obstant això, el nivell de transmissió continua alt i cal recordar que l’any passat es va registrar un segon pic de grip, de major intensitat que el primer, sis setmanes després del primer pic.

A la situació epidèmica d’aquest any s’afegeix la cocirculació del virus de la COVID-19 (el SARS-CoV-2). La seva incidència es manté en descens, amb 80 (54-106) casos per 100.000 habitants itambé ho han fet els ingressos relacionats.