“Quan arriba un pic, el sistema, que ja normalment va al límit, satura”. Ho assegura Àlex Mayer, delegat sindical a Sabadell de Metges de Catalunya i adjunt de Medicina Interna de l’Hospital Parc Taulí, que afegeix que “la forta tornada del virus de la grip s’ha traduït en unes urgències saturades, tensió i dificultat per pujar els pacients a planta”. L’hospital Parc Taulí torna a viure setmanes de tensió per l’acumulació de casos de grip i covid-19 a les Urgències; i segons alerta Mayer, “el nombre de pacients per professional pot arribar a la dotzena i alguns dels ingressats poden tardar fins a quatre o cinc dies a ser traslladats a planta”. Una situació que tal com assenyalen diversos professionals assistencials del Taulí és endèmica, principalment, per la manca de personal i de llits que fa anys que pateix l’hospital.

“Feia la sensació que en els darrers anys, amb les campanyes de vacunació, els pics no eren tan violents”, detalla Mayer. El cert, però, és que enguany la grip ha colpejat Catalunya amb molta més virulència, situant-se en el tercer nivell dels quatre llindars de gravetat (llindar alt). Els diagnòstics de grip s’han quasi quadruplicat a la regió sanitària Metropolitana Nord –de la qual forma part Sabadell– en la primera setmana del 2024, si ho comparem amb la mateixa època de l’any anterior (+275%). Tanmateix, el conseller de Salut, Manel Balcells, va advertir recentment en una entrevista que la corba de contagis de grip segueix creixent i arribarà al seu pic durant aquesta setmana o la vinent.

Davant d’aquest escenari, el Departament de Salut ha activat plans de contingència per reduir la pressió dels dispositius assistencials, com ara disminuir l’activitat quirúrgica programada no urgent i prioritzar l’activitat quirúrgica ambulatòria, urgent i de neoplàsies. I també s’està incrementant l’activitat d’hospitalització domiciliària urgent i s’està augmentant el nombre de places en dispositius d’atenció intermèdia.

El Vallès, dels més afectats

El sindicat Metges de Catalunya alerta en un comunicat que un dels territoris que més està patint la saturació dels serveis sanitaris és el Vallès Occidental que compta amb una població de més de 900.000 habitants. Els tres hospitals públics de la comarca –el Parc Taulí de Sabadell, l’Hospital de Terrassa i la Mútua de Terrassa– tenen les urgències col·lapsades, fan saber veus del sindicat dels professionals de la salut. “És evident que aquestes infraestructures s’han quedat petites i són insuficients davant el creixement i l’envelliment d’una població que demanda cada vegada més atenció”, es desprèn del comunicat.

A això, el Departament de Salut apunta que “l’increment de la demanda és habitual a l’hivern” i assenyala que aquests dies els hospitals catalans estan atenent més de 10.000 urgències diàries de mitjana, el que suposa un increment d’un 1,8%. Per la seva banda, els sindicats de metges i d’infermeria acusen el Departament de falta de previsió per evitar la saturació en els serveis d’urgències; i ho atribueixen principalment a la falta de personal.

Increment, també als CUAP

Salut admet que en aquests primers dies de l’any 2024, la saturació assistencial s’ha vist especialment incrementada en els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), amb un augment del 13%, xifra que equival a més de 5.000 urgències diàries de mitjana. Considerada, segons els paràmetres que estipula el SIVIC, una activitat assistencial alta.

Pel que fa a l’activitat assistencial a l’atenció primària, en un ambient epidemiològic on predomina la grip i la covid, s’objectiva un increment d’activitat a la consulta ordinària d’atenció primària d’un 5,8% respecte a la mateixa setmana de l’any passat, quan aquesta afecció no era tan elevada. Sobretot en la consulta presencial i en l’atenció domiciliària.

Les dades del SIVIC

Durant la darrera setmana epidemiològica, de l’1 al 7 de gener, a Catalunya, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) registra un ascens en relació amb la setmana anterior, més marcat que en les setmanes precedents. Segons les darreres dades setmanals actualitzades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya (SIVIC), es manté la tendència ascendent d’onada epidèmica de la grip de setmanes anteriors, amb un nivell alt de transmissió.

Segones les xifres de Salut, el pic estimat actual d’incidència és de 344 casos per 100.000 habitants –en dades generals a Catalunya–, major que l’any passat i semblant al d’anys anteriors a la pandèmia, que va arribar a situar-se al voltant dels 350-400 casos per 100.000 habitants. Cal ressenyar que els pics de grip en períodes prepandèmics normalment se situaven al voltant de la segona i tercera setmana de l’any, apunten veus del Departament. En relació amb la covid, i en xifres a Catalunya, el nombre de persones ingressades continua en ascens. Actualment, hi ha 794 persones ingressades en llits convencionals, 67 més que la setmana anterior); i 30 persones ingressades a l’UCI, 6 més que fa una setmana. Les consultes a urgències hospitalàries i la proporció d’ingressos se situen dins de les dades esperables per aquestes dates.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables enfront de la covid-19 és del 59% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura enfront de la grip en aquests grups d’edat és d’un 66% i un 53%, respectivament. Per evitar complicacions en cas de contagi de grip o covid, Salut fa una crida a vacunar-se com a millor mesura de prevenció si no es tenen les vacunes al dia, i recorda que és accessible a tot Catalunya i a tota la població demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP. Les vacunes actuals per fer front a la covid-19 s’han actualitzat per protegir de la variant XBB.1.5 d’òmicron, i s’ha demostrat que també funcionen contra la BA.2.86 i els seus subllinatges, com el JN.1, actualment el més predominant. Segons Salut, la inversió en vacunes de la grip i en anticossos del virus respiratori sincicial (VRS) és propera als 29 milions d’euros. Fins ara s’han administrat més de 2,3 milions de dosis. A més, s’ha realitzat formació i s’han fet guies tècniques per a professionals, i l’enviament de més de 2 milions de SMS personalitzats cridant a la vacunació i la immunització, afegeixen veus del Departament.

A banda, el Departament de Salut va ordenar divendres passat que l’ús de la mascareta torni a ser obligatori als centres sanitaris com a mesura de prevenció dels contagis d’infeccions respiratòries. Salut també insisteix que les qüestions que no suposin un risc vital es poden atendre als CAP o als CUAP, com el de Sant Fèlix (ctra. Barcelona, 473) oberts 24 h i equipats per fer analítiques i radiografies. També es recorda que es poden fer consultes mèdiques trucant al telèfon d’atenció 061.