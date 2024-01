El Servei de Mediació Comunitària de Sabadell, distingit en l’àmbit català

El programa d’intervenció restaurativa en casos d’assetjament escolar del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sabadell va ser distingit aquest dimecres en els Premis ADR 2023, que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria a través del Centre de Mediació de Catalunya. El programa va rebre el premi a la millor pràctica en mediació impulsada per una administració local a ulls de la Generalitat de catalunya.

